PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Lifestyle
Ольга Тетеріна |

Смертность от гриппа и пневмонии в Украине за осень и зиму выросла втрое

грип

В Украине в течение осени и зимы 2020-2021 годов от пневмонии и гриппа умерло 9 948 человек. Это втрое больше, чем тот же период в 2019-2020 годах, когда умерших было 3 277.

Об этом сообщили на платформе для работы с открытыми данными Опендатабот.

— Рост числа заболеваний, связанных с органами дыхания, традиционно наблюдается осенью и зимой. Covid-19 забрал за это время жизни 25 080 человек. Совокупно с гриппом и пневмонией — 35 028 умерших за полгода, — отметили на платформе

Читайте
Индийский штамм Covid-19 может скоро появиться в Украине — эпидемиолог

Из-за распространения коронавирусной инфекции в Украине умерли 25 тыс. 80 человек, а общая смертность от респираторных болезней в Украине за этот период составила 35 тыс. 28 человек. Осенью и зимой также возросла смертность от болезней органов дыхания — с октября по февраль умерло 12 тыс. 718 больных.

В Опендатаботи отметили, что данные Госкомстата еще опаздывают почти на два месяца, поэтому реально оценить масштабы смертности в Украине в настоящее время невозможно.

Коронавирус в Украине

По состоянию на 27 апреля коронавирус в Украине подтвердился еще в 7 915 человек. Умерло от коронавируса 42 950 пациенты, 432 за последние сутки. В то же время выздоровели от Covid-19 уже 1,59 млн человек, 17 391 за последние сутки.

Наибольшее количество новых случаев коронавируса за прошлые сутки обнаружили в Киеве (869), Полтавской (651), Донецкой (588), Одесской (580) и Запорожской (552) областях.

Подробнее о коронавирусе в Украине читайте на Фактах ICTV.

Источник: Опендатабот

Фото: Depositphotos

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка