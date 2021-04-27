В Украине в течение осени и зимы 2020-2021 годов от пневмонии и гриппа умерло 9 948 человек. Это втрое больше, чем тот же период в 2019-2020 годах, когда умерших было 3 277.

Об этом сообщили на платформе для работы с открытыми данными Опендатабот.

— Рост числа заболеваний, связанных с органами дыхания, традиционно наблюдается осенью и зимой. Covid-19 забрал за это время жизни 25 080 человек. Совокупно с гриппом и пневмонией — 35 028 умерших за полгода, — отметили на платформе

Из-за распространения коронавирусной инфекции в Украине умерли 25 тыс. 80 человек, а общая смертность от респираторных болезней в Украине за этот период составила 35 тыс. 28 человек. Осенью и зимой также возросла смертность от болезней органов дыхания — с октября по февраль умерло 12 тыс. 718 больных.

В Опендатаботи отметили, что данные Госкомстата еще опаздывают почти на два месяца, поэтому реально оценить масштабы смертности в Украине в настоящее время невозможно.

Коронавирус в Украине

По состоянию на 27 апреля коронавирус в Украине подтвердился еще в 7 915 человек. Умерло от коронавируса 42 950 пациенты, 432 за последние сутки. В то же время выздоровели от Covid-19 уже 1,59 млн человек, 17 391 за последние сутки.

Наибольшее количество новых случаев коронавируса за прошлые сутки обнаружили в Киеве (869), Полтавской (651), Донецкой (588), Одесской (580) и Запорожской (552) областях.

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Источник: Опендатабот