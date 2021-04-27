США готовы поделиться 60 млн доз вакцины против коронавируса AstraZeneca, которые станут доступными в стране в течение мая-июня.
Как только препарат будет готов, власти страны определятся, куда их отправят.
Согласование на первые 10 млн доз должно предоставить Управление по продовольствию и медикаментам (FDA) в ближайшие недели, производство дополнительных 50 млн будет завершено поэтапно в течение двух месяцев.
Изготовление AstraZeneca в США является частью стратегии готовности страны к различным сценариям развития пандемии. Сейчас страна использует три вакцины – Pfizer, Moderna и Johnson&Johnson.
Кроме того, США предоставит сырье для производства вакцины AstraZeneca Covishield Институту сыворотки крови (Serum Institute) в Индии.
Также страна изучает варианты обеспечения Индии кислородом, тестами, терапевтическими и средствами индивидуальной защиты на фоне всплеска заболеваемости коронавирусом.
Рекорд новых случаев Covid-19 в Индии
В течение последних нескольких дней в Индии фиксируют рекорды новых случаев Covid-19.
По состоянию на 25 апреля в стране коронавирусом заболели 349,6 тыс. человек. Это максимальное количество больных, которое выявляли в одной стране с начала пандемии.
В целом по стране каждый день фиксируют около 2 тыс. смертей от коронавируса, но предполагают, что неофициальная статистика может быть в пять-десять раз выше.
Вирусологи предполагают, что вспышку мог вызвать новый, индийский штамм Covid-19, который уже попал в Чехию и Швейцарию.
Крематории уже не могут справиться с таким количеством тел, поэтому их сжигают прямо на улице в больших кострах. Церемонии проводят по индуистским обрядам.