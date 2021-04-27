США готовы поделиться 60 млн доз вакцины против коронавируса AstraZeneca, которые станут доступными в стране в течение мая-июня.

Как только препарат будет готов, власти страны определятся, куда их отправят.

Согласование на первые 10 млн доз должно предоставить Управление по продовольствию и медикаментам (FDA) в ближайшие недели, производство дополнительных 50 млн будет завершено поэтапно в течение двух месяцев.

Изготовление AstraZeneca в США является частью стратегии готовности страны к различным сценариям развития пандемии. Сейчас страна использует три вакцины – Pfizer, Moderna и Johnson&Johnson.

Кроме того, США предоставит сырье для производства вакцины AstraZeneca Covishield Институту сыворотки крови (Serum Institute) в Индии.

Также страна изучает варианты обеспечения Индии кислородом, тестами, терапевтическими и средствами индивидуальной защиты на фоне всплеска заболеваемости коронавирусом.

Рекорд новых случаев Covid-19 в Индии

В течение последних нескольких дней в Индии фиксируют рекорды новых случаев Covid-19.

По состоянию на 25 апреля в стране коронавирусом заболели 349,6 тыс. человек. Это максимальное количество больных, которое выявляли в одной стране с начала пандемии.

В целом по стране каждый день фиксируют около 2 тыс. смертей от коронавируса, но предполагают, что неофициальная статистика может быть в пять-десять раз выше.

Вирусологи предполагают, что вспышку мог вызвать новый, индийский штамм Covid-19, который уже попал в Чехию и Швейцарию.

Крематории уже не могут справиться с таким количеством тел, поэтому их сжигают прямо на улице в больших кострах. Церемонии проводят по индуистским обрядам.