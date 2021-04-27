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Факты / Lifestyle
Наташа Тарчевська |

Степанов назвал область с самой высокой заполненностью Covid-больниц

Максим Степанов, медики

Максимальную заполненность больниц с больными коронавирусом фиксируют в Хмельницкой области. Сейчас это 71%.

А вот общий показатель загруженности Covid-больниц в Украине составляет 52%.

Об этом в в эфире Свободы слова на телеканале ICTV заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

Наличие кислорода в больницах

Также в эфире свой вопрос министру Степанову поставила волонтер и соучредитель фонда Свои Леся Литвинова.

Она вспомнила многочисленные случаи выписки из больниц пациентов с низкой сатурацией, а также острую проблему с кислородом для тяжелобольных.

— Если вы говорите, что человека выписывают из сатурацией 65, назовите конкретную больницу. По сути, это обвинение врачей, потому что с таким показателем человека нельзя выписать, — ответил Степанов.

Он также напомнил, что Кабмин выделил 693 млн грн на закупку кислородных концентраторов для медучреждений первичного звена.

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