Цифровые Covid-паспорта в ЕС не повлияют на безвиз с Украиной — Еврокомиссия

Введение в странах Европейского Союза так называемого Цифрового зеленого сертификата для свободного передвижения в условиях пандемии не повлияет на безвизовый режим с Украиной, Молдовой и Грузией.

В Еврокомиссии отметили, что внимательно следят за развитием вакцинации за пределами ЕС и стремятся возобновить поездки как только эпидемиологическая ситуация позволит это сделать.

— Важные поездки из страны, не являющейся членом ЕС, разрешены при соблюдении условий тестирования и карантина. В то же время несущественные поездки пока ограничены из большинства стран за пределами ЕС. Но государства, которые пользуются безвизовым режимом въезда в ЕС, продолжат это делать, — заверили в Еврокомиссии.

Кроме того, гражданин страны, не являющейся членом ЕС, может сделать запрос на получение Цифрового зеленого сертификата у государства, которое он планирует посетить.

Но для этого нужно будет предоставить всю необходимую информацию, в частности надежное доказательство вакцинации от Covid-19. После этого страна-член ЕС будет решать, выдавать ли сертификат.

Также в Еврокомиссии сообщили, что в среднесрочной перспективе, когда комиссия убедится, что третья страна выдает сертификаты в соответствии с международными стандартами и системами, которые совместимы с системой ЕС, то сможет принять решение об их адекватности.

Паспорта вакцинации

Накануне в Брюсселе уже заявляли, что граждане стран третьего мира смогут подать запрос на получение паспорта ЕС о Covid-вакцинации для въезда на его территорию.

Однако для этого есть определенные условия. Кроме того, Еврокомиссия рассматривает еще некоторые варианты относительно того, чтобы документы о вакцинации третьей страны соответствовали требованиям ЕС.