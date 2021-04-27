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Факты / Lifestyle
Ганна Ліщук |

В Киеве новорожденная девочка заболела Covid-19

В Киеве новорожденная девочка заболела Covid-19

В Киеве за сутки заболели 482 женщины в возрасте от 19 до 95 лет, 356 мужчин в возрасте от 18 до 91 года. А также 15 девочек в возрасте до 15 лет и 15 мальчиков от 1 до 17 лет, сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

Кроме того, добавил Кличко, коронавирусом заболела девочка, которой всего 22 дня от роду.

— 869 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в сутки в столице. Умер 31 человек. Всего за период пандемии в городе 4 497 летальных случаев от вируса. А подтвержденных случаев заболевания на сегодняшний день — 192 620, — сказал он.

Мэр Киева отметил, что в столичные больницы госпитализировали 140 инфицированных коронавирусом, а также 153 пациента с подозрением на Covid-19 и пневмониями.

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Выздоровели за прошедшие сутки 829 человек.

— Больше всего случаев заболевания зафиксировано в Дарницком районе — 168, в Днепровском — 115 и в Соломенском районе — 108, — подытожил Кличко.

Следующим регионом, который выйдет из красной в желтую зону станет Киев, сообщил на брифинге глава Минздрава Максим Степанов.

Фото: Pixabay

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