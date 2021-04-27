Коронавирусная инфекция в разы увеличивает риск тяжелых осложнений и даже летальных исходов во время беременности. К такому выводу пришли британские ученые в ходе исследования, в котором приняли участие две тысячи беременных женщин из 20 стран.

В ходе наблюдений выяснилось, что беременные женщины, переболевшие Covid-19, в гораздо более высокой степени подвержены риску преждевременных родов, тяжелых осложнений, связанных с вынашиванием плода, и летальных исходов в сравнении с беременными, не перенесшими коронавирусное заболевание.

Коронавирусная инфекция, перенесенная матерью, негативно сказывается и на здоровье новорожденного. Такие дети более подвержены риску тяжелых осложнений и врожденных патологий развития.

А между тем, как стало известно Фактам ICTV, в хорошей форме можно оставаться без лишних трат на спортзалы и тренажеры.

Источник: JAMA Network