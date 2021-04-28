PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Lifestyle
Людмила Грубник |

Украина должна получить партию Covid-вакцины CoronaVac до конца апреля — Степанов

Максим Степанов

В Минздраве уточнили информацию по срокам доставки в Украину партии китайской вакцины от коронавируса CoronaVac. Она должна прибыть в страну до конца апреля.

Об этом в эфире одного из украинских телеканалов заявил министр здравоохранения страны Максим Степанов.

— Следующие 500 тыс. доз вакцины должны прибыть в Украину до 30 апреля, — уточнил Максим Степанов.

По его словам, украинская сторона получила подтверждение, в том числе от посла Китая в Украине.

Вакцинация против коронавируса

С конца февраля 2021 года в Украине проходит иммунизация населения против коронавируса.

Читайте
Украина прошла третью волну коронавируса - Степанов

Первыми прививки получили медицинские работники.

Подробнее о вакцинации против коронавируса в Украине читайте в материалах на сайте Факты ICTV.

Источник: Наш

Фото: УНИАН

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка