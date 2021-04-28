В Минздраве уточнили информацию по срокам доставки в Украину партии китайской вакцины от коронавируса CoronaVac. Она должна прибыть в страну до конца апреля.

Об этом в эфире одного из украинских телеканалов заявил министр здравоохранения страны Максим Степанов.

— Следующие 500 тыс. доз вакцины должны прибыть в Украину до 30 апреля, — уточнил Максим Степанов.

По его словам, украинская сторона получила подтверждение, в том числе от посла Китая в Украине.

Вакцинация против коронавируса

С конца февраля 2021 года в Украине проходит иммунизация населения против коронавируса.

Первыми прививки получили медицинские работники.

Подробнее о вакцинации против коронавируса в Украине читайте в материалах на сайте Факты ICTV.

Источник: Наш