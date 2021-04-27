Коронавирусная инфекция продолжает распространяться миром. По состоянию на 27 апреля в мире зафиксировали 148,4 млн случаев Covid-19, за сутки — 673 тыс. новых инфицирования. В то же время в Министерстве здравоохранения Украины заявляют, что страна прошла третью волну коронавируса.

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Коронавирус в Украине

Согласно статистике коронавируса в Украине, за последние сутки зарегистрировали 7 915 новых случаев. Кроме того, 17 391 пациент преодолел болезнь за последний день. В то же время за последние сутки умерло 432 пациента.

Наибольшее количество новых случаев коронавируса за минувшие сутки обнаружили в Киеве (869), Полтавской (651), Донецкой (588), Одесской (580) и Запорожской (552) областях.

По словам министра здравоохранения Максима Степанова, Украина начала выходить из третьей волны коронавируса. По сравнению с позапрошлой неделей, количество инфицированных уменьшилось с 92 до 77 тыс., количество госпитализированных, по сравнению с позапрошлой неделей, уменьшилось почти на 3,4 тыс. человек.

С 28 апреля в Украине увеличат количество пунктов вакцинации от коронавируса — работать 2127 кабинетов прививки. Сейчас в пунктах вакцинации будут делать прививки людям старше 65 лет.

Коронавирус в мире

Лидерами по количеству распространения коронавируса являются США (32.8 млн), Индия (17,6 млн), Бразилия (14,3 млн), Франция (5.5 млн) и Российская Федерация (4,7 млн). Украина 16 среди стран мира по распространению Covid-19.

В Индии ситуация не улучшается, переполненные больницы продолжают отказывать инфицированным пациентам из-за нехватки мест и запасов кислорода. За сутки в стране зарегистрировали 323 144 новых случая Covid-19. Поэтому Индия призвала свои вооруженные силы помочь справиться с кризисом.

США готовы поделиться 60 млн доз вакцины против коронавируса AstraZeneca, которые станут доступными в стране в течение мая-июня.

В Турции в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации с 29 апреля по 17 мая будет действовать полный локдаун. Во всех школах будут приостановлены очные занятия, также откладываются все экзамены. Кроме того, торговые сети будут закрыты по воскресеньям, а в остальные дни они будут работать только в определенные часы.

Карантин в Украине

По состоянию на 27 апреля 2021 года в девяти областях Украины и Киеве установлено красный уровень эпидемической опасности.

В красную зону карантина вошли город Киев, Житомирская, Запорожская, Киевская, Николаевская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая и Черновицкая области.

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