Украине может угрожать новая вспышка кори, аналогичная той, которая была в 2017-2019 годах, из-за низкого уровня охвата прививками вакциной КПК (против кори, паротита и краснухи).

Об этом заявил генеральный директор Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Роман Родина во время онлайн встречи Украинская неделя иммунизации-2021: рутинная вакцинация в условиях Covid-19.

По его словам, дефицита вакцин в Украине нет. А вопрос вакцинации детей в возрасте до одного года против кори, эпидпаротита, краснухи (первая доза КПК) — вопрос в Украине номер один.

— Учитывая прогнозы Американского центра по профилактике заболеваемости, если в Украине не будет достигнуто запланированного стратегией уровня прививки 95% по всей территории и не менее 90% в регионах, то Украине может угрожать аналогичная вспышка кори, которая была в 2017-2019 годах, — рассказал Роман Родина.

По словам эксперта, в Украине в 2017-2019 годах была вспышка кори, которая привела к тому, что 130 тыс. человек заболело. Одна из причин этого — низкий уровень вакцинации.

Он утверждает, что более 230 случаев заболевания корью зафиксировали в 2020 году. Родина отметил, что во время пандемии Covid-19 важно, чтобы люди получали регулярные прививки согласно календарю вакцинации.

Нужно ли взрослым прививаться от кори

Педиатр Руслана Товмаш утверждает, пандемия кори и дифтерии может вспыхнуть в любое время и очень быстро разнесется по миру.

В Украине кампания по вакцинации не была остановлена ​​после начала пандемии, информационная поддержка врачей-иммунологов, инфекционистов не прекращается, все поликлиники обеспечены вакцинами.

Подробнее о том, нужно ли вакцинироваться взрослым от кори, читайте на Фактах ICTV.