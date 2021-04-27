Карантин, локдаун, пандемия, обострили психологические проблемы украинцев. Мы разрываемся между домашним хозяйством, онлайн-образованием детей и собственной дистанционной работой и все это в четырех стенах.
Люди часто чувствуют себя беззащитными и брошенными, а это точно не на пользу здоровью. Психологи говорят — кроме профессиональной помощи, простые правила — это здоровый сон, правильное питание и спорт!
Поддерживать себя в тонусе можно самостоятельно, без лишних затрат и тренажеров. Опыт активных мариупольцев предлагает Виктория Гребенюк.
— Принимаете солнечные ванны, получаете удовольствие, прибавляете себе здоровья. И все чудесно! — говорит она.
Заботиться о своем здоровье призывает и 67-летняя Любовь Голубченко. Женщина раньше занималась гимнастикой, волейболом, баскетболом и настольным теннисом. Более сорока лет назад организовала группу “здоровье” и по сей день бесплатно преподает физкультуру людям старшего возраста.
Кроме тренировок в зале, женщина практикует занятия на свежем воздухе — подтягивается на турнике, качает пресс и выполняет другие несложные упражнения. Она уверена, что с этим справится каждый.
— Подойдет любая площадка. Главное — активность, — утверждает Голубченко.
А тренер одного из мариупольских спортзалов Игорь Диденко благодаря многолетней подготовке выполняет сложные элементы воркаута. А начинал он с простых упражнений на улице.
— Перед любой тренировкой важно размять каждый сустав. А после — сделать комплекс на все мышцы, — отмечает тренер.
Игорь советует использовать эспандер, который стоит до 100 грн.
А тем, кто хочет заниматься спортом без инвентаря, подойдет способ Александра Яценко. Уже несколько лет в любую погоду он выходит на пробежки.
— В любое время, когда удобно, когда есть какая-то свободная минутка. Можно надевать кроссовки и вперед – выбегать в парк, наслаждаться природой, — говорит он.
А вот чтобы быть в тонусе, кроме физической активности, следует уделять внимание и питанию, подчеркивают диетологи. Они советуют обогащать рацион сезонными фруктами и овощами.
— Если девушка или парень хотят похудеть, то тогда каши, хлеб можно есть только с утра. А в дальнейшем — овощи и белок, — советует тренер-диетолог Елена Коритко.
Стало известно, почему тренировки не помогают сбросить лишний вес.