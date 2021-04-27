Заканчивается Великий пост. На 48 дней многие отказались от мясных и молочных продуктов, яиц, а некоторые еще и сознательно ограничивали себя в еде. Особенно строгой является последняя неделя перед Пасхой. Именно поэтому стоит задуматься о том, как выйти из поста и встретить праздник достойно и без вреда для здоровья.

Советами с Фактам ICTV поделится врач-терапевт Марина Ерина.

— Многие считают, что садясь за стол сразу после церковной службы, нужно наесться до отвала. По крайней мере, нужно попробовать все освященные блюда: мясо, домашнюю колбаску (как же без нее), яйца и куличи из сдобного теста, — говорит доктор. – Но все не так. Переходить к скоромной пище нужно мягко и осторожно.

Резкий переход от воздержания к тяжелой, жирной пище может привести к печальным последствиям. И врачи гастроэнтерологических отделений больниц знают об этом как никто. Конечно, не всегда праздник заканчивается больничной койкой, но плохим самочувствием и обострением хронических болезней желудочно-кишечного тракта часто.

С чего начать разговение

Сейчас модно начинать день со стакана теплой воды с лимоном и медом. Если вы привыкли к этому, не отказывайтесь от традиции.

Но лучше начать разговение с киселя. Овсяный, фруктовый кисель или заваренные семена льна обволакивают слизистую желудка и оберегают от раздражения. Этот способ хорош для тех, кто страдает гастритом, язвенной болезнью или придерживался слишком строгих правил в последние семь дней поста.

И только потом можно понемногу пробовать творожную пасху, кулич и съесть одно яйцо. С точки зрения медицинской науки эти блюда идеальны для перехода к обычному питанию. Главное соблюдать меру.

Ценные продукты

Рассмотрим подробнее продукты, которые ставим на стол в первый день Пасхи.

Яйца – самый легкий животный белок. Организм, лишенный такого питательного продукта долгое время, должен “распробовать” его и полностью усвоить. Поэтому достаточно в первый день Пасхи съесть лишь одно яйцо.

Творог весьма полезен для кишечника. Он также содержит белок и кальций. Творог легко усваивается. Особенно в небольшом количестве.

Куличи. В рецептуре пасхальных куличей много желтков яиц, жира, но они не приносят вреда (если есть в меру, вы помните), потому что выпечку эту готовят либо накануне, либо в четверг, то есть за три дня до употребления. Есть такой кулич даже полезно, как и вчерашний хлеб или сухарики.

Вместо майонезных салатов с жареными грибами, колбасой, рыбными консервами поставьте на стол квашеную капусту и соленые (не маринованные) огурчики, помидорчики из бочки, соленые грибочки. Эти ферментированные продукты дополнят трапезу исключительно полезной кислинкой.

Что касается мяса.

В первый день Пасхи его вообще не стоит есть. Со свининой, бараниной говядиной лучше подождать недели две. Ну если совсем невмоготу, то подойдет запеченная в духовке индейка или куриные котлеты на пару, или рыба. Для лучшего усвоения добавьте к ним пряные травы: тимьян, базилик, душистый перец, имбирь, мята.

Что пить

Перед началом разговения можно выпить аперитив: бокал хорошего красного вина или 30 г водки. Не стоит отравлять отдохнувший и очищенный организм алкоголем.

Во время застолья не стоит пить воду, компоты и, тем более, сладкую газировку. Несладкую тоже не пейте. Пузырьки воздуха будут раздражать желудок, кишечник, что приведет к вздутию и метеоризму. Чай, кофе и воду можно пить после еды минут через 15-20.

Выход из поста не ограничивается одним днем. Чем дольше длилось воздержание от тяжелых продуктов, тем более плавным должен быть переход к обычному питанию. В последующие две недели постепенно вводите в рацион мясо. Не переедайте. Лишняя еда вызывает заторможенность, сонливость, лень. Вставайте из-за стола, как впрочем и всегда, с чувством легкого голода.

Кроме постов — строгих и нестрогих — есть еще один способ оздоровиться и похудеть заодно — интервальное голодание.