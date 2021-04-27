С 5 апреля в Киеве ввели жесткие карантинные ограничения, цель которых – снижение уровня ежедневных болезней и разгрузка медицинской системы.

Пропуска для поездок в общественном транспорте, помощь гражданам и бизнесу, рекомендации по дистанционной работе – все это должно было стать индикатором серьезности ситуации.

Киев готовится к смягчению ограничений, однако это решение может быть слишком поспешным, ведь их результаты на сегодняшний день — минимальные.

Факты ICTV рассказывают, как изменилась ситуация в столице с введением локдауна.

Запоздавший локдаун

Ежедневные показатели заболеваемости в Киеве начали расти в начале марта и уже к середине месяца в столице обнаруживали более 1 тыс. пациентов с Covid-19 ежедневно.

А вместе с этим возрастало число одновременно больных и госпитализаций, что могло привести только к одному результату – увеличению количества смертей от вируса.

Любые карантинные ограничения не дают результата сразу. Нужно минимум две недели, чтобы мы увидели первые результаты. Это связано с инкубационным периодом болезни, который длится от 1 до 14 дней.

То есть в первые две недели мы бы вряд ли увидели результаты ограничений. Но прошло уже три недели, а динамика заболеваемости почти не снижается.

Мы и дальше видим около 1 тыс. новых больных в Киеве в будние дни, когда система тестирования работает лучше всего. Конечно, нужно будет еще посмотреть на ситуацию в течение следующих недель, но министр здравоохранения Максим Степанов считает, что в столице стабильная ситуация.

— По всем показателям Киев уже продемонстрировал, что нет превышения критериев, — заявил министр.

Но даже несмотря на то, что общее количество людей, которые побороли коронавирусную болезнь, растет, количество одновременно больных в столице не идет на спад.

Если в начале марта в Киеве было 41,5 тыс. пациентов с Covid-19, то 27 апреля – 67,2 тыс. В последние дни кривая выходит на “плато”, но пока рано говорить о позитиве этого сигнала.

Но даже несмотря на это власть хочет смягчить ограничения перед праздниками. По мнению старшего преподавателя школы здравоохранения Киево-Могилянской академии Владимира Курпиты, нужно было бы продлить ограничения хотя бы до конца праздников.

— Пасха в Украине это традиционно встречи людей, празднование. Поэтому, с точки зрения эпидемиологии это решение (о смягчении карантина, — Ред.) нелогичное и необъяснимое. Логичным было бы завершить праздничные дни в локдауне. Но, скорее всего, этого не будет, — считает эксперт.

Небольшой позитив

Власть ставила себе две главные цели – не допустить коллапса медицинской системы и уменьшить количество смертей от Covid-19.

Фактически все это достигается одним методом – разгрузкой больниц. Если медучреждения слишком заполнены, то врачи не могут оказывать качественную помощь пациентам, а также больные могут недостаточно быстро попасть на оптимальные для них койки. Или что хуже – вообще на них не попасть.

Совокупность этих факторов и приводит к увеличению смертей. В течение двух недель локдауна заполненность медучреждений была чрезвычайно высокой.

Доходило до того, что в статистике Киевской городской государственной администрации можно было увидеть заполненность медучреждений на более чем 100%. Например, в Киевской городской клинической больнице №5 (106% коек 19 апреля) и Киевской городской клинической больнице №3 (103% коек 15 апреля).

Сегодня же мы видим постепенное уменьшение заполненности коек в медучреждениях. Да, показатель до сих пор высокий – иногда 90% и более, но наблюдается общий тренд на понижение.

Можно сказать, что число пациентов с тяжелым течением болезни уменьшается.

В то же время уровень смертности даже в период локдауна достиг небывалых значений. 30 марта в Киеве, согласно официальной статистике, зарегистрировали 3 405 летальных исходов болезни. И на 26 апреля эта цифра достигла 4 497.

Курпита говорит о том, что это — результат слишком поздней реакции на вспышку болезни.

— Для предотвращения эпидемий, которые передаются через воздух есть два основных пути: расторжение цепей путем изоляции и вакцинация. Поскольку в марте наблюдалось стремительное повышение уровня заболеваемости, другого выхода, кроме ограничительных мер, у чиновников не было. Но эти меры важны, когда они вводятся в срок. Не в тот момент, когда эпидемия в ходу, а тогда, когда она только начинается и появляются прогнозы по росту, — объясняет Курпита.

Действительно, когда больницы начинают заполняться, то сначала наблюдают за происходящим и только на грани коллапса принимают решение об ограничениях.

В Киеве сложилась похожая ситуация. Хотя кровати в отдельные дни высвобождались, тенденция к заполнению сохранялась больше месяца, что привело к тем последствиям, которые есть сейчас.

— На самом деле распространения вируса — вторично. Все зависит от способности больниц. Пока у них есть куда класть людей — заболеваемости дают расти. Просто неделями смотрят на то, как растет, растет, растет количество больных и количество тех, кого госпитализируют. А вдруг область пропетляет? А нет, не пропетляла. Включайте карантин, — пишет эксперт в сфере здравоохранения Павел Ковтонюк.

Ряд проблем

Несвоевременные ограничение — только часть проблем в столице. Нарушения также стали причиной для распространения болезни.

Уже в первый день правоохранители задержали 18-летнюю девушку, которая продавала пропуска для поездки в общественном транспорте, которые должны получить только работники критически важных предприятий.

Но это свидетельствует и о том, что отдельные работодатели заставляли людей приезжать на работу. Конечно, оценку их действиям, если такие были, предоставят правоохранители.

Реакция на нарушения была, но она не стала важным предупреждением для других.

– К сожалению, в топе нарушителей находится ресторанный бизнес, на втором месте непродовольственные магазины, третье место – детские дошкольные учреждения, школы, которые, несмотря на ограничения, работали, – сказал в эфире одного из украинских телеканалов начальник Главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан.

После визитов полиции некоторые заведения закрывали свои двери для посетителей, но проблема не только в них. Если бы киевляне придерживались ограничений как положено, то и желания открыться “немного раньше” никто не имел бы.

Логично предположить, что те же ночные клубы, которые закрыли примерно неделю назад, кто-то все же посещал.

Но нельзя утверждать, что значительные штрафы сильно пугают владельцев заведений. Можно вспомнить вечеринку, которую устроил народный депутат из фракции Слуга Народа Николай Тищенко.

За нее администрация отеля заплатит штраф в 34 тыс. грн. Но действительно ли он настолько убыточен для заведения?

По информации СМИ, всего пять минут салюта на вечеринке Тищенко стоили около $1 тыс. (приблизительно 27,8 тыс. грн). Трудно даже представить, сколько стоило все действо. То есть даже со значительным штрафом отель может выйти в плюс.

Эти ограничения должны стать уроком для Киева, да и всей Украины, чтобы быть готовым к следующей вспышке, которую прогнозируют в августе-сентябре.

Сейчас же нас ждет снижение заболеваемости, что наиболее связано с тем, как ведут себя вирусы.

— Вирус ищет благоприятный организм. То есть людей, которые не контактировали с ним и не имеют иммунной защиты. Обычно, у нас есть круг общения с более тесными контактами, чем в общем. В определенный момент происходит насыщение круга общения иммунитетом. Это приводит к снижению новых случаев до тех пор пока не появляется вирус, который способен обходить иммунную систему, или он не попадает в новую среду, — рассказывает Курпита.

Возможно, в ближайшее время мы увидим снижение показателей заболеваемости и заполнения больниц, но это будет обычным “поведением” Covid-19.

Однако власти нужно задуматься о том, как мы вводим локдауны, ведь после нынешних ограничений мы можем оказаться в ситуации, когда предотвратили незначительный скачок заболеваемости.

А нагрузка на медицинскую систему останется на том же уровне. И рано или поздно она не выдержит.