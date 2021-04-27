Совладелец крупнейшего грузового порта Украины ТИС Андрей Ставницер раскрыл подробности своего нового стартапа, перед которым ставит амбициозную цель оздоровить украинцев.

В интервью, опубликованном в апрельском номере Forbes, Ставницер делился планами покинуть пост СЕО порта и сосредоточиться на развитии новых проектов. Сервис по подбору и адресной доставке нутрициентов MetaMe был представлен из них первым.

Сейчас на сайте metame.life идет прием заявок от желающих стать обладателями подписки на здоровье.

После запуска сервиса подписчикам предложат пройти детальное анкетирование и сдать анализ крови.

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На основе этих данных алгоритм, разработанный на базе новейших научных исследований, составит персонифицированную систему минералов, нутрициентов и биологически активных добавок.

MetaMe не берется подменять медицину, речь идет о поддержке хорошего самочувствия, укреплении иммунитета и насыщении организма необходимыми ему ресурсами.

Нутрициенты укрепят иммунитет, нормализуют сон, улучшат состояние волос и кожи, добавят энергии, при необходимости поспособствуют похудению.

Проект консультирует международная команда нутрициологов и иммунологов под управлением кандидата медицинских наук Алексея Башкирцева.

Чтобы избавить пользователей от необходимости искать по аптекам нужные препараты, MetaMe будет доставлять их домой.

Удобная упаковка с понятной инструкцией поможет не пропускать приемы, не тратить время на запоминание порядка приема разных лекарств. Раз в пару месяцев сервис будет напоминать пройти повторное тестирование, снова сдать анализы, и предложит скорректировать подписку.

Свои показатели участники MetaMe смогут отслеживать через сайт и мобильное приложение.

— Наша амбициозная мечта – здоровая нация. Здоровая во многих смыслах – активная, жизнерадостная, мотивированная делать что-то полезное, – объясняет инвестор MetaMe Андрей Ставницер.

По предварительным оценкам, подписка на сервис будет стоить не более 2000 гривен в месяц, чтобы сделать превентивную медицину доступной для среднего класса Украины.

В будущем команда стартапа надеется привлечь международную аудиторию.

Как известно, Андрей Ставницер – украинский бизнесмен, совладелец и генеральный директор крупнейшего украинского порта ТИС, также совладелец зернового терминала Нептун, построенного в партнерстве с американской корпорацией Cargill, и партнер инвестиционной компании SD Capital.

Летом 2020 года Ставницер сообщил о том, что его компании удалось привлечь в свой бизнес мирового гиганта, компанию DP World – приобретение 51% в капитале одного и терминалов ТИС признано крупнейшей инвестиционной сделкой 2020 года.

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