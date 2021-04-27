За последние сутки в Польше было сделано почти 200 тыс. прививок от Covid-19. К этому времени введено более 10 млн. инъекций, а полностью вакцинированы более 2,5 млн поляков.

Эксперты считают, чтобы достичь эффекта и погасить эпидемию, следует иммунизировать от 40% до 70% населения. То есть вакцинированными должны быть минимум 15 млн поляков.

В правительстве убеждены, что это вполне возможно сделать еще в этом году.

В пункте прививок в Университетской больнице в Кракове ежедневно вакцинируют тысячу желающих. Пункт работает по 12 часов, а пациенты регистрируются на определенную дату и время. Вся процедура занимает максимум 15 минут.

Первые прививки здесь сделали 29 декабря 2020 года. Этот пункт был среди первых, который начал вакцинацию. Тогда за день делали до 120 инъекций, ныне дневное количество прививок выросло почти до 4 тыс.

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Самыми активными были пенсионеры старше 70 лет.

— Старшие люди очень охотно приходили на прививку. Затем у нас было немного свободных мест, а сейчас снова наплыв пациентов, — говорит координатор вакцинации в Университетской больнице Кракова Мариоля Мархевка.

В рамках Национальной программы вакцинации от Covid-19 в Польше обустроены около 7 тыс. общих пунктов прививок.

Эпидемиолог Наталья Виноград не исключает, что индийский штамм может попасть и в Украину.