В Украине вакцинация препаратом Pfizer происходит согласно Дорожной картой вакцинации. Ни одна доза не была и не будет использована не по назначению.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире Свободы слова на телеканале ICTV.

— Прививки делают в специализированных учреждениях — психоневрологических интернатах, домах престарелых, остальных заведений медицинского назначения. Вакцинируем как людей, которые там находятся, так и медицинских и социальных работников, — отметил он.

Кроме этого, прививки вакциной Pfizer получают работники ГСЧС. По словам Степанова, ни одной вакцинации других людей, которые не предусмотрены в плане вакцинации, проведено не было.

Ранее министр инициировал и внес соответствующие изменения в Приказ к Дорожной карты вакцинации, которыми запрещено вакцинировать так называемыми остаточными дозами Pfizer лидеров мнений, известных людей и политиков.

Вакцинация в Украине

28 апреля в Украине откроются 2 127 специально оборудованных пунктов вакцинации, которые будут расположены в больницах и поликлиниках, сообщает портал Минздрава Украины с вакцинации против коронавируса.

Приоритетное право на прививки против Covid-19 — людей старше 65 лет и тех, кто должен получить вторую дозу, через 12 недель после первой. Все, кто не входит в приоритетные группы, могут записаться в очередь на вакцинацию с помощью мобильного приложения (портала) Дия или по телефону Минздрава Украины 0 800 60 20 19.

Подробнее о вакцинации в Украине читайте на Фактах ICTV.