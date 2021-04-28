Статистика свидетельствует, что ситуация с коронавирусом стабилизируется, и некоторые города и регионы готовы перейти из красной зоны в оранжевую и желтую. Но медики скептически относятся к обнародованным показателям заболеваемости коронавирусом.

— Заболеваемость снижается, и это — естественно, — сказала доктор медицинских наук, профессор Алла Мироненко в эфире одного из телеканалов. — Эпидемический процесс не может держаться на высоком уровне все время. Потому что те, кто болеет и приобретает иммунитет, становятся невосприимчивыми к инфекции. Но беспокоит количество смертей. Оно не пропорционально этому количеству больных.

Профессор Мироненко говорит, что это комплексная проблема. Во-первых, люди не понимают, что нужно обращаться сразу к врачам. Не у всех, даже у молодых, эта болезнь может пройти без специализированной медицинской помощи.

Во-вторых, не хватает мест в больницах, и больным нужно ждать некоторое время, а их состояние ухудшается.

В-третьих, несмотря на утвержденный Минздравом в 2020 году стандарт лечения коронавирусной инфекции, в который затем вносились соответствующие изменения, окончательное решение о способе лечения принимают врачи. Одни считают, что нужно назначать антибиотики, другие, что не нужно. В результате это приводит к увеличению количества смертей от бактериальных осложнений.

— Что касается карантина, он конечно, помогает уменьшить одновременно большое количество больных, — говорит Алла Мироненко. — Но он — не панацея.

Да, действительно, взять хотя бы ситуацию с Киевским метрополитеном. В городе ввели локдаун и в транспорт пускают только по спецпропускам, а в метро считают нецелесообразным при уменьшении пассажиропотока пускать поезда по обычному графику. Итак, пока люди ждут поезд, их количество на платформе составляет то же количество, что и до локдауна. И уже неважно есть пропуск в кармане или нет. Соблюдать социальную дистанцию уже нет возможности.

Повернуть ситуацию к лучшему, по словам профессора Мироненко, может только иммунизация населения: полная вакцинация или приобретение иммунитета после болезни. Но второй способ — дороже.

За осень 2020 и зиму 2021 в Украине втрое выросла смертность от гриппа и пневмонии по сравнению с тем же периодом прошлого года.