28 апреля профессиональный праздник работников скорой помощи. Как свидетельствует статистика Национальной службы здоровья Украины, каждый день по всей стране на горячую линию вызова скорой (экстренной) медицинской помощи 103 поступает в среднем 30-35 тысяч звонков. Бригады скорой совершают примерно 20 тысяч поездок. Но, как показывает врачебная практика, только четверть обратившихся за помощью скорой на самом деле в ней нуждается. Об этом и не только Фактам ICTV рассказал фельдшер бригады экстренной медицинской помощи Киевской городской станции медицинской помощи Александр Гаврилюк.

Скорая в качестве такси

Предполагается, что неотложка обязана спешить на помощь только к пациентам, которые находятся действительно в критическом состоянии, когда их здоровье резко ухудшается (например, есть подозрение на инфаркт или инсульт). Образно говоря, это те случаи, когда промедление скорой смерти подобно. Однако в реальности экстренка часто приезжает на вызовы, подпадающие под категорию необоснованных.

— Бывает, что люди рассчитывают использовать карету скорой, как своего рода такси, чтобы без проблем добраться до лечебного учреждения, хотя они вполне могли бы сделать это самостоятельно, — отмечает Александр Гаврилюк. – Бывает, приезжаем на место, к примеру, по случаю резкого повышения артериального давления, но пока ехали, человек принял прописанное врачом гипотензивное лекарство, и давление практически пришло в норму. Предпринимать что-либо в данной ситуации нет смысла: не станем же мы давать пациенту что-нибудь для галочки, чтобы оправдать приезд. Поэтому, как правило, разворачиваемся и уезжаем. Вызов, по сути, ложный.

Штрафовать – себе дороже

В украинском законодательстве существует правовая норма наложения штрафа за заведомо ложный вызов. Но, по словам Александра Гаврилюка, на практике применить ее нереально, поскольку механизм не отработан. Чтобы наказать гривней несознательного гражданина, поднявшего ложную тревогу и поставившего тем самым в безвыходное положение другого человека, которому жизненно необходима помощь врачей, нужно вызвать полицию, дождаться пока она приедет, выяснит детали и составит протокол. Иными словами — потерять массу драгоценного времени. Врачи скорой на это, как правило, не идут.

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Диспетчер, как царь и Бог

Колоссальная ответственность в дифференциации поступающего шквала вызовов лежит на диспетчерской службе. Это они, по сути, решают, к кому врачей направлять, а кому отказать.

Исходя исключительно из опроса звонящих людей, диспетчер должен четко и максимально объективно определить состояние пациента. Если речь идет об остановке дыхания и обширном кровотечении – оно оценивается как критическое. Тогда бригада скорой должна прибыть на место в течение 10 минут. Если несвоевременная помощь врачей чревата резким ухудшением здоровья и может привести к критическому состоянию, вызов квалифицируется как экстренный. На такой нужно реагировать в течение 20 минут. Не экстренное состояние предполагает срочный осмотр врача (например, подозрение на пневмонию). К таким пациентам скорая тоже будет направлена, но по мере возможности, то есть врачи прибудут, когда смогут, после критических и экстренных вызовов. И, наконец, есть непрофильная помощь. Например, у ребенка высокая температура, диспетчеры посоветуют родителям дать ему жаропонижающее и немедленно связаться с семейным врачом.

По словам Александра Гаврилюка, в Киеве из около 1400 ежедневных обращений на 103 примерно 300-350 звонков перенаправляют на службу 15-83, где круглосуточно можно получить консультацию специалистов.

Оплата. Не было бы счастья

В настоящее время врачи и фельдшеры, входящие в состав бригад скорой помощи, получают 270-300% надбавки “за коронавирус”. В итоге на руки выходит 20-28 тысяч гривен, что, положа руку на сердце, и является справедливой оплатой нелегкого труда, часто сопряженного с прямым риском для здоровья и жизни. Ведь нередки случаи, когда медики скорой становятся жертвами психически нестабильных пациентов или разбушевавшихся в состоянии алкогольного психоза. Как говорится, не было бы счастья, да коронавирус помог.

Приятно было узнать от Александра Гаврилюка, что машины скорой практически полностью укомплектованы всем необходимым оборудованием и медикаментами, а сами врачи и фельдшеры на 100% обеспечены средствами специальной защиты. Не так давно весь коллектив столичной станции скорой помощи, в состав которой входит 17 подстанций, получил новую спецодежду, состоящую из девяти единиц. Красивую, современную, отличного качества.

Сегодня, в профессиональный праздник сотрудников скорой помощи мы от всей души поздравляем всех, чье призвание – спешить на помощь! Желаем здоровья, мира, спокойных дежурств и благодарных спасенных пациентов!

А между тем, Фактам ICTV стало известно, будет ли усилен карантин на время пасхальных праздников.