Острая фаза коронавирусной болезни, при которой больной остается заразным, продолжилась минимум до 21 суток.

Об этом заявила на одном из телеканалов руководитель центра респираторной медицины клиники Феофания Светлана Гук.

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Она пояснила, что сейчас наблюдается продолжение срока острой фазы Covid-19.

— Если раньше мы наблюдали и знали по приказу Минздрава, что в течение двух недель человек становится незаразным, то сейчас мы этот срок как врачи видим как минимум до 21 суток, — сказала она.

Кроме этого Гук добавила, что сейчас медработники уже не должны делать контрольные ПЦР-тестирования при выписке из стационара или с больничного листа.

— Сейчас мы не тестируем контрольно. Если прошло 14 дней от начала заболевания, и последние три дня нет вирусной инфекции, то мы можем выписывать человека с больничного, — сказала она.

Но напоследок Гук отметила, что эти сроки, возможно, будут пересматривать.

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