Жестокость и насилие в отношении подростков в подавляющем большинстве случаев порождает насильственные фантазии и гипотетическое желание отомстить. К такому выводу пришли ученые из Кембриджа. А жестокость и насилие, переживаемые системно и регулярно, увеличивают это желание в разы, доводя его до стадии целенаправленных и осознанных действий.

Ученые провели любопытный поведенческий эксперимент с 1465 подопечными в позднем подростковом и раннем взрослом возрасте – от 15 до 20 лет.

Исследователи задались вопросом: в какой степени издевательство и жестокое обращение, которое пережили участники группы за последние 12 месяцев, может стать спусковым механизмом к ответному акту жестокости и насилия, вплоть до убийства?

Уже первые результаты ошеломили. Большинство подростков выявило высокую степень взаимосвязи жестокого с ними обращения с мыслями об убийстве, нападении и унижении других. При этом обнаружилась определенная закономерность: с каждым дополнительно пережитым случаем жестокости и травли вероятность насильственных намерений возрастала до 8%.

А те, кто подверглись сразу нескольким формам виктимизации (насмешки, физические нападения, сексуальные домогательства, агрессивное воспитание с криками и пощечинами) выявили откровенное желание уничтожить обидчиков в 97% случаев.

Предсказуемо именно мальчики выявили большую склонность к насильственному мышлению. Но эффект агрессивных фантазий в ответ на многократные унижения и череду издевательств был очень схож у обоих полов.

Однако, как показало исследование, сложные жизненные обстоятельства, такие как нехватка денег в семье, развод родителей, не оказали заметного влияния на поведенческие изменения. Отсюда ученые пришли к выводу, что мысли об убийстве провоцирует конкретная, целенаправленная, осознанная агрессия на личность, не некие обобщенные неблагоприятные факторы в целом.

— Мысли об убийстве других вызваны опытом межличностного причинения вреда, нападениями на нашу личность, а не вредными стимулами в целом, — отметил Мануэль Эйснер, профессор, директор Центра исследований насилия в Кембриджском университете и ведущий автор исследования, опубликованного в журнале Aggressive Behavior. – Это и есть та самая разница между теми, кого обстоятельства заставляют злиться и расстраиваться, и теми, которых они заставляют действовать.

Напомним, что вчера в Киеве произошло страшное убийство. 16-летний подросток самым зверским образом расправился со своими родителями и младшим братом. Что толкнуло его на страшный поступок? Были ли тому реальные предпосылки и в чем они заключались?

Понять и осмыслить причины и мотивы этого преступления, возможно, поможет психиатрическая экспертиза, которую в настоящее время проходит несовершеннолетний убийца.