По состоянию на утро 28 апреля коронавирус в Киеве обнаружили еще у 1 070 человек. Всего в столице подтвердили 193 690 случаев болезни.

За минувшие сутки от коронавируса умерли 40 человек, с начала эпидемии зафиксировали 4 537 летальных случаев. Смогли преодолеть Covid-19 и выздоровели за сутки 1 174 пациента, в целом — 122 047.

В то же время за сутки прививку против Covid-19 сделали 1 876 человек, с начала вакцинальной кампании — 52 773.

Симптомы коронавируса

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса: