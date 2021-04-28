Социологический опрос выяснил, что около 700 тыс. украинцев употребляют наркотики, среди них есть наркозависимые дети, лечение которых не регулируется украинским законодательством.

Эти данные озвучил исполнительный директор Украинского института будущего (UIF) Вадим Денисенко на презентации результатов социологического исследования по определению масштабов наркотической и алкогольной зависимости. Было опрошено 2,4 тыс. человек путем личного интервьюирования.

— Практически каждый десятый сказал, что в его окружении есть люди, которые так или иначе принимают наркотики, — сказал Денисенко. — В абсолютных цифрах — это 3,5 млн. человек. Если применить метод адаптивной социологии и разделить эту цифру на 5-6, то получим минимум около 700 тыс. человек, употребляющих наркотики.

Каждый десятый взрослый имеет знакомых, употребляющих наркотики. Среди молодежи 18-24 лет — каждый пятый.

Денисенко отметил, что в кругу 4% опрошенных есть люди, которые употребляют героин или кокаин.

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А в группе 18-24 года таких 17%. То есть молодежь в 4 раза чаще употребляет тяжелые наркотики.

Социологи не интересовались у респондентов, употребляют ли они лично наркотики. На такие вопросы люди обычно не отвечают правдиво.

Об алкогольной зависимости своих знакомых сообщили 15% опрошенных, 5% — о наркотической и 5% — о наркотической и алкогольной.

Исследование показало, что в окружении 31% респондента употребляют каннабис. Второе место занял амфетамин — 18%. Третье — “соли”, и 8% рассказали о “дизайнерских наркотиках”, 7% опрошенных сообщили о маковой соломке, а 6% — о метадоне.

На вопрос, обращались ли их знакомые за помощью, чтобы избавиться от наркотической зависимости, 20% рассказали, что были обращения в государственные учреждения, 14% — в частные, а 50% не слышали о таком.

Большинство респондентов убеждены, что такие обращения не дали бы результата. Только 12% сообщили о положительном опыте.

Что касается доступности наркотиков: 46% опрошенных убеждены, что найти наркотики очень легко, 14% — что трудно. 13% взрослых и 16% молодежи знают точки сбыта наркотиков вблизи своего дома.

Координатор проекта Наркотическая и алкогольная зависимость Украинского института будущего Анна Мищенко сообщила, что среди наркокурьеров есть дети 9-14 лет. Кстати, они как несовершеннолетние не несут ответственности за свои действия, а нередко и сами употребляют наркотические вещества.

На презентации отмечалось, что в Украине отсутствует законодательство по лечению наркозависимых несовершеннолетних. А более половины имеющихся реабилитационных центров для наркозависимых работают вне правового поля.

Координатор проекта Виктория Мозговая отметила, что законы о помощи наркозависимым несовершенны, одни нормативные акты противоречат другим.

— Сегодня, чтобы наркозависимый получил помощь, которая не навредит его здоровью и будет эффективной, нужно 20 тыс. грн. Однако механизмы финансирования такой помощи за счет государства отсутствуют, — сказала она.

В Украине уже давно поднимают вопрос легализации медицинского каннабиса. Эксперты считают, что медицинскую марихуану нужно легализовать, ведь речь идет об обезболивающем средстве, а не наркотике. Но противники его легализации уверены, что распространение лекарств будет бесконтрольным.