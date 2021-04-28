Ученые государственного университета Огайо (США) вплотную подошли к созданию препарата, который способен “отменить” назначение ИВЛ даже для пациентов с тяжелой формой коронавирусной инфекции.

Работу уже поддержал Национальный институт сердца, легких и крови. А инновационный фонд штата Огайо объявил об официальной регистрации соответствующих патентов, усмотрев в исследованиях возможность эффективной помощи людям с рядом других патологий легких, вызывающих их воспаление и резкое снижение уровня кислорода в крови.

Суть исследования заключается в введении в организм природного вещества — сурфактанта, которое отвечает за процесс расширения и сжатия легких. Во время вирусной инфекции количество сурфактанта резко уменьшается (его блокируют болезнетворные вирусы), и возникает необходимость в применении аппарата искусственной вентиляции легких.

По словам ученых, участвовавших в разработках, самым впечатляющим моментом в исследовании является то, что препарат показывает отличные результаты даже на поздних стадиях болезни.

Пока неизвестно, когда инновация дойдет до стадии массового производства. Однако учитывая ее острую актуальность в период пандемии коронавируса, рискнем предположить, что путь этот не будет долгим.

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