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Факты / Lifestyle
Вікторія Яснопольська |

Одна доза Covid-вакцины на 50% снижает риск передачи вируса

Одна доза Covid-вакцины на 50% снижает риск передачи вируса

Британские ученые из Public Health England провели исследование, в ходе которого было доказано, что даже одна доза вакцин Pfizer или AstraZeneca на 50% снижает риск передачи коронавируса.

В ходе наблюдений ученые сравнивали данные вакцинированных и невакцинированных контактов. Соотношение составило 60 тыс. на 1 млн. Под контактами подразумевались жители многоквартирных домов, которые, по мнению исследователей, являются местом повышенного риска взаимного заражения.

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В итоге было доказано: те, кто все-таки “подхватили” коронавирус после первой прививки, почти на 50% меньше заражали своих близких, чем те, кто, заболев, не получил вакцину ни разу.

Напомним, что более ранние исследования показали снижение до 65% риска развития симптомов вируса спустя месяц после первой дозы.

Между тем, Фактам ICTV стало известно о скором появлении препарата, который поможет облегчить состояние при тяжелых формах пневмонии.

Источник: MedicalXpress

Фото: Pixabay

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