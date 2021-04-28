По состоянию на 28 апреля коронавирус подтвердили еще у 9 590 человек, общее количество инфицированных с начала пандемии составляет 2 047 838. В частности, заболели 451 ребенок и 217 медработников.

За сутки выздоровели 20 062 человека, полностью преодолел болезнь 1 616 891 украинец. В больницы попали еще 3 623 пациента.

В то же время от осложнений, вызванных коронавирусом, умер 43 391 больной, за сутки зафиксировали 441 новый летальный случай.

За сутки провели 99 112 тестирований (в частности методом ПЦР — 43 841, методом ИФА — 15 489, исследований экспресс-тестами на антиген — 39 782).

За минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (1 070), Харьковской (818), Донецкой (811), Днепропетровской (584) и Львовской (530) областях.

Кроме того, за 27 апреля 19 590 человек сделали прививку против коронавируса. С начала прививочной кампании вакцинировались 558 716 человек, из них получили 1 дозу — 558 714 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) — 9 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за границей).

Количество заболеваний в регионах в сутки и количество прививок:

Киев — 1 070 случаев/1 876 прививок;

Винницкая область — 223 случая/541 прививка;

Волынская область — 356 случаев/466 прививок;

Днепропетровская область — 584 случая/1 894 прививки;

Донецкая область — 811 случаев/419 прививок;

Житомирская область — 232 случая/422 прививки;

Закарпатская — 115 случаев/570 прививок;

Запорожская область — 485 случаев/648 прививок;

Ивано-Франковская область — 102 случая/252 прививки;

Киевская область — 384 случая/820 прививок;

Кировоградская область — 134 случая/92 прививки;

Луганская область — 213 случаев/351 прививка;

Львовская область — 530 случаев/2 535 прививок;

Николаевская область — 281 случай/937 прививок;

Одесская область — 522 случая/1 967 прививок;

Полтавская область — 445 случаев/1 066 прививок;

Ровенская область — 417 случаев/431 прививка;

Сумская область — 267 случаев/327 прививок;

Тернопольская область — 206 случаев/110 прививок;

Харьковская область — 818 случаев/1 065 прививок;

Херсонская область — 222 случая/424 прививки;

Хмельницкая область — 483 случая/813 прививок;

Черкасская область — 445 случаев/658 прививок;

Черновицкая область — 129 случаев/425 прививок;

Черниговская область — 116 случаев/481 прививка.

Для сравнения, 27 апреля коронавирус в Украине подтвердили у 7 915 человек. Общее количество инфицированных составляло 2 038 248 больных.

От Covid-19 по состоянию на 27 апреля умерли 432 человека, выздоровел за сутки 17 391 больной.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (869), Полтавской (651), Донецкой (588), Одесской (580) и Запорожской (552) областях.