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Вікторія Гірко |

Выздоровело больше, чем заболело: в Украине 9 590 случаев коронавируса в сутки

коронавірус в україні

По состоянию на 28 апреля коронавирус подтвердили еще у 9 590 человек, общее количество инфицированных с начала пандемии составляет 2 047 838. В частности, заболели 451 ребенок и 217 медработников.

За сутки выздоровели 20 062 человека, полностью преодолел болезнь 1 616 891 украинец. В больницы попали еще 3 623 пациента.

В то же время от осложнений, вызванных коронавирусом, умер 43 391 больной, за сутки зафиксировали 441 новый летальный случай.

За сутки провели 99 112 тестирований (в частности методом ПЦР — 43 841, методом ИФА — 15 489, исследований экспресс-тестами на антиген — 39 782).

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За минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (1 070), Харьковской (818), Донецкой (811), Днепропетровской (584) и Львовской (530) областях.

Кроме того, за 27 апреля 19 590 человек сделали прививку против коронавируса. С начала прививочной кампании вакцинировались 558 716 человек, из них получили 1 дозу — 558 714 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) — 9 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за границей).

Количество заболеваний в регионах в сутки и количество прививок:

  • Киев — 1 070 случаев/1 876 прививок;
  • Винницкая область — 223 случая/541 прививка;
  • Волынская область — 356 случаев/466 прививок;
  • Днепропетровская область — 584 случая/1 894 прививки;
  • Донецкая область — 811 случаев/419 прививок;
  • Житомирская область — 232 случая/422 прививки;
  • Закарпатская — 115 случаев/570 прививок;
  • Запорожская область — 485 случаев/648 прививок;
  • Ивано-Франковская область — 102 случая/252 прививки;
  • Киевская область — 384 случая/820 прививок;
  • Кировоградская область — 134 случая/92 прививки;
  • Луганская область — 213 случаев/351 прививка;
  • Львовская область — 530 случаев/2 535 прививок;
  • Николаевская область — 281 случай/937 прививок;
  • Одесская область — 522 случая/1 967 прививок;
  • Полтавская область — 445 случаев/1 066 прививок;
  • Ровенская область — 417 случаев/431 прививка;
  • Сумская область — 267 случаев/327 прививок;
  • Тернопольская область — 206 случаев/110 прививок;
  • Харьковская область — 818 случаев/1 065 прививок;
  • Херсонская область — 222 случая/424 прививки;
  • Хмельницкая область — 483 случая/813 прививок;
  • Черкасская область — 445 случаев/658 прививок;
  • Черновицкая область — 129 случаев/425 прививок;
  • Черниговская область — 116 случаев/481 прививка.

коронавірус 28 квітня в україні

Для сравнения, 27 апреля коронавирус в Украине подтвердили у 7 915 человек. Общее количество инфицированных составляло 2 038 248 больных.

От Covid-19 по состоянию на 27 апреля умерли 432 человека, выздоровел за сутки 17 391 больной.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (869), Полтавской (651), Донецкой (588), Одесской (580) и Запорожской (552) областях.

Фото: УНИАН

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