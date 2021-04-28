По состоянию на 28 апреля в мире зафиксировали 149,3 млн случаев коронавирусной болезни, а за сутки — 830 тыс. В то же время в Украине на Пасху не собираются усиливать карантин, но усилят противоэпидемические меры.

Главные новости о коронавирусе за 28 апреля в Украине и мире — читайте на Фактах ICTV.

Коронавирус в Украине

Согласно статистике коронавируса в Украине, за последние сутки зарегистрировали 9 590 новых случаев. В то же время за сутки выздоровели 20 062 человека. Также зафиксировали 441 новый летальный случай.

За минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (1 070), Харьковской (818), Донецкой (811), Днепропетровской (584) и Львовской (530) областях.

Кабинет министров Украины не будет усиливать карантин на Пасху и майские праздники. Однако чиновники усилят меры контроля за соблюдением уже установленных ограничений. В частности, речь идет о социальной дистанции и масочном режиме.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что жесткие карантинные ограничения снимут после 1 мая. Поэтому весь наземный общественный транспорт и метро восстанавливают привычные перевозки пассажиров. Также заработают ТРЦ, рынки, ярмарки, рестораны, бары, спортзалы и фитнес-центры.

Читайте Как будет работать транспорт в Киеве после ослабления карантина

Вакцинация в Украине

За 27 апреля 19 590 человек сделали прививки против коронавируса.

С начала прививочной кампании вакцинировались 558 716 человек, из них получили 1 дозу — 558 714 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) — 9 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом).

Коронавирус в мире

Лидерами по по стремительности распространения коронавируса являются США (32,9 млн), Индия (17,9 млн), Бразилия (14,4 млн), Франция (5,5 млн) и Российская Федерация (4,7 млн). Украина (2 млн) 16 среди стран мира по распространению Covid-19.

В Индии ситуация с распространением коронавируса не идет на спад. За сутки в стране зафиксировали 362 тыс. новых случаев. ВОЗ считает, что такая вспышка Соvid-19 вызвана низким уровнем вакцинации и распространением более заразного штамма вируса.

В Канаде умерла женщина после того, как вакцинировалась препаратом против коронавируса компании AstraZeneca. После вакцинации погибшая чувствовала серьезную усталость и головную боль. Врачи обнаружили тромбоз в мозге.

В Польше власть ослабляет карантин. Так, с 4 мая откроются второстепенные магазины, которые до сих пор были закрытыми — в частности, магазины мебели и стройматериалов, а также художественные галереи и музеи, школьники 1-3 классов вернутся к учебе.

Нидерланды также начинают ослабление некоторых карантинных ограничений. С 28 апреля отменяется действие комендантского часа, открываются некоторые второстепенные магазины, а рестораны смогут обслуживать посетителей на открытых площадках.

Карантин в Украине

По состоянию на 28 апреля 2021 года в девяти областях Украины и Киеве установлено красный уровень эпидемической опасности.

В красную зону карантина вошли девять областей и город Киев. Вместе с тем в желтую зону входят также девять областей.

Подробнее о зонах карантина в Украине читайте на Фактах ICTV.