Массаж рук, ног, лица и всего тела может творить чудеса. Это не только приятная и расслабляющая процедура, но и путь к здоровой жизни. Ведь лечебный массаж улучшает кровообращение, возвращает упругость тела и укрепляет мышцы. И, конечно же, дает ощущение легкости во всем теле и устраняет боли.

Мастера массажа утверждают, что эмоции влияют на то, как наше тело функционирует.

— Мысль человека материальна. Страхи, переживания и обиды, накапливаясь, материализуются в теле спазмами, нарушением кровоснабжения. Если такой дефицит наблюдается долго, то формируется дисфункция органа. И в решении этой проблемы поможет лечебный массаж, — рассказал Фактам ICTV висцеральный терапевт, массажист Андрей Щеголев.

На сегодняшний день существует множество необычных видов массажа, которые помогают людям быть здоровыми, а значит продлить красоту и молодость. И среди этого разнообразия важно правильно выбрать ту методику, которая подойдет именно вам.

Висцеральный массаж

Висцеральная терапия базируется на болеутолении с помощью массажных движений в области живота. Подобная практика имеет неограниченное воздействие, так как улучшается кровообращение не только во внутренних органах, но и в области головы, груди, рук и ног.

— Манипуляции в зоне живота помогают бороться с большинством хронических заболеваний и функциональных расстройств внутренних органов. Благодаря этому массажу можно восстановить неправильное расположение внутренних органов, провести их диагностику, устранить спазмы и отеки, предотвратить множество болезней, — утверждает массажист Андрей Щеголев.

Пройти курс висцерального массажа живота рекомендуется тем, у кого есть определенные проблемы со здоровьем: дискинезия желчевыводящих путей и загиб желчного пузыря, расстройство пищеварительной системы, дисбактериоз, не инсулиновый диабет, заболевания почек, нарушения обмена веществ, аллергия, атопический дерматит, хроническая усталость и частые головные боли.

Массаж Рейки

Рейки-массаж – это бесконтактная методика, в которой используется метод наложения рук, и делать его может только специально обученный специалист. Эта необычная техника способна наполнять человека энергией, которая дает жизнь, изменяет физическое состояние к лучшему и вызывает глубокую положительную перестройку в поведении человека, в жизнедеятельности его органов и систем, в его духовном росте.

Такой восстановительный массаж очень поможет тем, кто ведет малоподвижный образ жизни, так как он снимает состояние скованности всех групп мышц. А курс массажа рекомендуется пройти тем, у кого нарушено кровообращение, снижен тонус, болит спина и мучает бессонница.

Большой плюс в том, что у такого бесконтактного массажа нет противопоказаний.

Баночный массаж

В основе действия лечебного массажа банками лежит рефлекторный метод, который основан на возникновении гиперемии, то есть раздражении рецепторов кожи создавшимся вакуумом в банке.

Такой массаж улучшает циркуляцию крови, лимфы и межтканевой жидкости. Кожа становится упругой, мышцы тонизируются, устраняется застой крови и усиливается обмен веществ. В целом эффект от массажа банками пациенты сравнивают с эффектом бани.

Итальянский массаж

Этот массаж делают в четыре руки, а во время сеанса выполняется до 40 видов различных движений. Массируется лицо, шея, грудь, живот, руки, ноги и спина. Такой массаж прекрасно снимает усталость, мышечное напряжение и стресс. А еще обладает лимфодренажным и антицеллюлитным эффектом.

Ледяной (альпийский) массаж

Массажисты из Австрии и Швейцарии рекомендуют бороться с целлюлитом с помощью кубиков льда. При кратковременном охлаждении сосуды сужаются, а потом расширяются, и это усиливает приток крови и обмен веществ.

Таким криомассажем можно заняться даже дома, если предварительно заморозить настои трав. Кубиками льда нужно водить по коже сверху вниз, по часовой стрелке и зигзагообразно. Но важно помнить о том, что каждую зону можно массировать максимум 3 минуты.

Массаж горячими камнями

Такой массаж выполняется с помощью камней вулканических пород, ведь они содержат большое количество полезных микро- и макроэлементов и к тому же долгое время сохраняют тепло. Такой массаж помогает достичь глубокой релаксации, снять стресс и гармонизировать внутренне состояние. Горячие камни снимают боли в шее, спине и полностью расслабляют мышцы всего тела.

Массаж шиацу

Японский вариант точечного массажа был разработан в 1912 году Токудзиро Намикоши. В его основе воздействие на тело ладонями и пальцами рук на определенные точки, по которым движется жизненная энергия.

Такой массаж может устранить нарушения работы органов и улучшить общее состояние здоровья. Но помимо оздоравливающего действия шиацу обладает прекрасным косметическим эффектом: разглаживаются морщины, кожа становится упругой и уменьшаются отеки. С помощью этого японского массажа можно выглядеть намного моложе своих лет.

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