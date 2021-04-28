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Факты / Lifestyle
Ганна Ліщук |

В борьбе с Covid-19 помогут препараты от гепатита С – исследование

В борьбе с Covid-19 помогут препараты от гепатита С – исследование

Согласно новому исследованию ученого из Техасского университета, лекарства, которые используют для лечения гепатита С, могут стать новейшим средством борьбы с коронавирусом.

Профессор молекулярных биологических наук, доктор Роберт Круг сотрудничал с исследователями из Политехнического института Ренсселера и Медицинской школы Икана в Нью-Йорке.

В ходе исследования они обнаружили, что сочетание определенных методов лечения гепатита С с ремдесивиром — который в настоящее время является единственным терапевтическим средством от Covid-19 одобренным в США — может сделать препарат в десять раз эффективнее в подавлении коронавируса в структуре клеток.

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Согласно полученным результатам, эту комбинацию можно использовать в качестве противовирусного лечения Covid-19.

Доктор Круг называет это “перепрофилированием”.

— Можно принимать лекарство, которое уже продается, уже одобрено. Медики знают, как этот препарат действует, и знают о его побочных эффектах. Если препарат используют для лечения Covid-19, то клинические испытания все равно будут проводиться, но они будут очень короткими, — пояснил он.

Однако ремдесивир необходимо вводить внутривенно, то есть в условиях больницы.

Именно поэтому доктор Круг убежден, что следующим шагом будет поиск перорального лекарства, которое действует как ремдесивир, в сочетании с пероральными препаратами от гепатита.

— Нам нужны таблетки, которые люди могут сами принимать. Это наша цель, — подытожил он.

Острая фаза коронавирусной болезни, при которой больной остается заразным, продолжилась минимум до 21 суток.

Источник: KXAN News

Фото: Pixabay

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