Согласно новому исследованию ученого из Техасского университета, лекарства, которые используют для лечения гепатита С, могут стать новейшим средством борьбы с коронавирусом.
Профессор молекулярных биологических наук, доктор Роберт Круг сотрудничал с исследователями из Политехнического института Ренсселера и Медицинской школы Икана в Нью-Йорке.
В ходе исследования они обнаружили, что сочетание определенных методов лечения гепатита С с ремдесивиром — который в настоящее время является единственным терапевтическим средством от Covid-19 одобренным в США — может сделать препарат в десять раз эффективнее в подавлении коронавируса в структуре клеток.
Согласно полученным результатам, эту комбинацию можно использовать в качестве противовирусного лечения Covid-19.
Доктор Круг называет это “перепрофилированием”.
— Можно принимать лекарство, которое уже продается, уже одобрено. Медики знают, как этот препарат действует, и знают о его побочных эффектах. Если препарат используют для лечения Covid-19, то клинические испытания все равно будут проводиться, но они будут очень короткими, — пояснил он.
Однако ремдесивир необходимо вводить внутривенно, то есть в условиях больницы.
Именно поэтому доктор Круг убежден, что следующим шагом будет поиск перорального лекарства, которое действует как ремдесивир, в сочетании с пероральными препаратами от гепатита.
— Нам нужны таблетки, которые люди могут сами принимать. Это наша цель, — подытожил он.
Острая фаза коронавирусной болезни, при которой больной остается заразным, продолжилась минимум до 21 суток.
Источник: KXAN News