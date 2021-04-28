В Канаде впервые умер человек из-за последствий вакцинации AstraZeneca

В Канаде впервые умер человек из-за последствий, вызванных вакциной против коронавируса компании AstraZeneca.

Министерство здравоохранения провинции Квебек подтвердило смерть 54-летней женщины после того, как прививка этим препаратом привела к возникновению редкого тромбоза в мозге.

Женщина вместе с мужем получила первую дозу вакцины AstraZeneca 9 апреля.

— Мне обидно, когда я знаю, что здоровая 54-летняя женщина умерла, потому что ей сделали прививку, — отметил премьер-министр Квебека Франсуа Лего.

После вакцинации погибшая чувствовала серьезную усталость и головную боль. Сначала ее госпитализировали по месту жительства, а после ухудшения состояния доставили в Институт неврологии Монреаля.

В то же время ее муж не почувствовал никаких побочных реакций после вакцинации.

По словам руководителя Агентства общественного здоровья Квебека Горацио Аруды, преимущества препарата AstraZeneca преобладают его риски.

— Подобное — очень редкое, но мы знали, что вероятность этого существует, — добавил он.

В провинции вакциной AstraZeneca уже привились около 400 тыс. человек.

Вакцина AstraZeneca

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) сообщило, что по результатам исследований, вакцина от коронавируса AstraZeneca вызывает тромбоз очень редко. Только один из 100 тыс. пациентов может жаловаться на такую ​​побочную реакцию.

По данным европейского регулятора, польза препарата продолжает превышать риски. Вакцина предотвращает госпитализации, сложное течение Covid-19 и смерть.

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Источник: CNA