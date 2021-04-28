Украина рассчитывает получить в мае почти 1 млн доз вакцины от Covid-19 производства Pfizer в рамках инициативы COVAX и по контракту.

Об этом в эфире одного из телеканалов сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

— Мы ожидаем Pfizer из двух источников. Первый — это COVAX, в рамках которой должно прибыть 473 тыс. доз. У нас есть официальное подтверждение, что это будет 17-18 мая. Также в мае мы ожидаем уже по прямому контракту от компании Pfizer получить примерно до 500 тыс. доз, — отметил он.

Министр объяснил, что этой вакциной будут делать прививки людям, которые старше 60 лет или тем, кто имеет сопутствующие заболевания.

Поставка Covid-вакцины CoronaVac

Также Максим Степанов сообщил, что Украина должна получить партию Covid-вакцины CoronaVac до конца апреля. По его словам, 500 тыс. доз должны прибыть до 30 числа.

Первую партию вакцины против коронавирусной инфекции CoronaVac производства компании Sinovac Biotech Ltd Украина получила 10 апреля в размере 200 тыс. флаконов. Это была часть из заказанных 1 913 316 доз.