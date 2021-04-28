Генеральный прокурор Ирина Венедиктова и ее заместители сделали прививку против коронавируса китайской вакциной Sinovac Biotech. Таким образом они открыли кампанию вакцинации в органах прокуратуры.

В первую очередь будет привито около 500 работников Офиса генпрокурора. С мая вакцину получат областные и окружные прокуратуры.

– Хотим показать на собственном примере и примере институции, насколько важен процесс вакцинации для здоровья нации, – объяснила генпрокурор.

По ее словам, прививку против Covid-19 получат все работники, которые изъявили желание.

– Прокуроры, как и остальные правоохранители, постоянно в контакте с широким кругом людей: на следственных действиях, в судах. Поэтому иммунный щит, который дает вакцина, реально необходим. Прививки – наш вклад в формирование коллективного иммунитета Украины и предотвращение распространения пандемии, – заявила Ирина Венедиктова.

Вакцинация работников прокуратуры происходит в рамках третьего этапа государственной кампании по вакцинации, целевой группой которой являются правоохранительные органы.



























Венедиктова с заместителями сделала прививку против коронавируса / 7 фотографий

Вакцинация против коронавируса в Украине

В течение суток 27 апреля прививки против коронавируса сделали 19 590 человек.

Всего с начала кампании иммунизации вакцинировались 558 716 человек. Из них одну дозу получили 558 714 человек, завершили вакцинацию (получили две дозы) – девять человек (из них два человека получили одну дозу за рубежом).

Подробнее о вакцинации против коронавируса в Украине по состоянию на 28 апреля читайте в материале Фактов ICTV.