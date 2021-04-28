В Министерстве здравоохранения призвали медицинские учреждения полностью обеспечить готовность к запуску электронных больничных.
Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Ярослав Кучер на брифинге 28 апреля.
— На прошлой неделе МОЗ обновил данные в регионах относительно состояния готовности полного перехода медучреждений на электронные больничные и отказа от бумажных бланков. Мы видим общую положительную динамику, но я хотел бы обратить внимание регионов, где обеспечена частичная готовность, — отметил он.
По его словам, в кратчайшие сроки к системе eHealth должны подключиться Винницкая, Днепропетровская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Полтавская, Харьковская, Одесская, Черниговская области и Киев.
Кучер добавил, что медицинские информационные системы работают над созданием специального функционала для выдачи электронных больничных.
Также в Минздраве отработали и отправили на согласование центральным органам власти переводы о некоторых вопросах формирования и выдачи медицинских заключений о временной нетрудоспособности.
Он добавил, что сейчас они ожидают утверждения этого порядка. Это станет последним нормативным документом, который позволит полностью запустить в Украине работу электронные больничных.
Ранее в Минздраве отмечали, что электронный больничный смогут получить те пациенты, которые внесены в электронную систему здравоохранения и имеют историю обращений к врачу.
Электронная система должна отражать, какой врач поставил пациенту диагноз, обращался ли этот человек ранее за помощью.