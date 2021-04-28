В Киеве планируют закупить 278 тыс. доз вакцины от коронавируса на 140 млн грн, одна доза будет стоить около 500 грн.

— Департамент здравоохранения КГГА обнародовал в системе электронных публичных закупок ProZorro объявления на тендерную документацию о проведении открытых торгов на закупку вакцины против острой респираторной болезни Covid-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, — сообщил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.

Николай Поворозник сказал, что город пытается договориться с производителями вакцин, а Виталий Кличко использует личные связи, чтобы иметь возможность обеспечить вакцинами жителей столицы.

Заместитель главы КГГА отметил, что производители сейчас на уровне государств обеспечивают законтрактованные ранее поставки вакцин и отдельным городам сложно договориться, но проведение тендеров по закупке вакцин позволит ускорить процесс.

— Мы готовы сотрудничать со всеми, кто подаст заявку на тендер и позволит ускорить закупку вакцины против коронавируса для киевлян, — отметил Поворозник.

Украина в мае планирует получить 1 млн. доз вакцины Pfizer, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.