Всемирная организация здравоохранения назвала причину новой вспышки заболеваемости коронавирусом в Индии.

В организации отметили, что причиной быстрого распространения Covid-19 в стране является низкий уровень вакцинации и циркуляция заразных штаммов вируса.

В то же время представитель ВОЗ Тарик Яшаревич добавил, что считать мутацию вируса единственной причиной волны в стране не стоит. Ведь не понятно, в какой мере мутации ответственные за рост количества заражений. Есть еще другие факторы, которые могут на это влиять, например массовые собрания.

Один из вариантов коронавируса, циркулирующей в Индии — B1617 — считается более заразным.

Он добавил, что на систему здравоохранения Индии было предоставлено ненужное давление со стороны людей, когда они в панике направлялись в больницы, несмотря на то, что могли лечиться дома, ведь только около 15% пациентов с Covid-19 нуждаются в госпитализации.

За сутки в Индии зафиксировали 362 тыс. новых случаев инфицирования Covid-19.

Индийский штамм Covid-19 в Украине

По словам заведующего кафедрой эпидемиологии Львовского НМУ им. Данила Галицкого Натальи Виноград, сейчас в Украине относительное снижение заболеваемости Covid-19 и однозначно, что после майских праздников продолжится третья волна коронавирусной болезни, которую Украина до сих пор не перешла.

Виноград не исключает, что индийский штамм может попасть и в Украину, который постепенно захватывает страны Европы.

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