Как Киев придерживался карантина и готов к его ослаблению — опрос

Лучше с соблюдением правил во время карантина справились Киев и Львов. Лучшая ситуация в Голосеевском и Днепровском районе столицы.

Об этом свидетельствуют результаты опроса OLX Недвижимость. Они опросили более 15 тыс. человек, которые оценили соблюдение карантинных норм в своем городе.

В среднем соблюдение противоэпидемических мер в городах-миллионниках составило три балла из пяти. Более ответственно к ним относились жители Львова и Киева, меньше всего — Днепра и Одессы. Из-за игнорирования масок и средств дезинфекции последний не набрало трех баллов.

Львов — 3,23 балла;

Киев — 3,22;

Харьков — 3,1;

Днепр — 3,02;

Одесса — 3,01.

Жители Киева оценили соблюдение противоэпидемических мероприятий в каждом районе на три балла из пяти. Лучшая ситуация в Днепровском и Голосеевском, в которых 3,33 и 3,32 балла

Днепровский — 3,33;

Голосеевский — 3,32;

Подольский — 3,25;

Дарницкий — 3,24;

Соломенский — 3,24;

Печерский — 3,24;

Шевченковский — 3, 22;

Святошинский — 3,16;

Деснянский — 3,13;

Оболонский — 3,11.

Как работали учреждения

Во всех районах заведения работали по рекомендованному Минздравом графику. Лучше всего, насколько это возможно в рамках пятибалльной шкалы, справились те, что расположены на Подоле. Району присвоили 3,4. Почти так же справился и Днепровский, у которого 3,39 балла. На последнем месте оказался Оболонский. Киевляне думают, что карантинного графика там придерживались где-то на 3,12 балла.

Как работали общественные места

В общественных местах столицы необходимые карантинные нормы соблюдались тоже на тройку. Деснянский район установил антирекорд, получив 3,05. Также одной из самых низких оценок отличился Оболонский — 3,09 балла. Больше всего пытались следить за правилами в Голосеевском — 3,31 и Днепровском — 3,27.

28 апреля мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что с 1 мая в городе отменят жесткие карантинные ограничения. С 1 мая в столице заработает наземный общественный транспорт и метро восстановит привычные перевозки пассажиров. Также заработают ТРЦ, рынки, ярмарки, рестораны, бары, спортзалы и фитнес-центры.