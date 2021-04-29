Сепсис при коронавирусе возникает, когда аномальный иммунный ответ на инфекцию повреждает собственные ткани организма и это приводит к отказу органов человека.

Согласно данным PHC4 (Совет по сдерживанию расходов на здравоохранение в Пенсильвании), из 26 266 человек, госпитализированных с Covid-19 в Пенсильвании в первые 7 месяцев пандемии, у около 8 тыс. людей (31%) — был диагностирован сепсис.

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Среди пациентов с Covid-19 от сепсиса умер почти каждый третий пациент. А пациенты, которые смогли вылечиться от сепсиса, провели в больнице в среднем 13 дней, что почти в два раза дольше, чем пациенты без сепсиса.

Исследователи выяснили, что опасный для жизни коронавирус, по определению, то же самое, что и сепсис. Все потому, что обе инфекции связаны с нарушениями работы иммунной системы, которые вызывают нехватку кислорода в крови, низкое кровяное давление, учащенное сердцебиение, повышение лейкоцитов и чрезмерную свертываемость крови.

У некоторых пациентов с сепсисом был диагностирован “цитокиновый шторм”, как и при Covid-19. То есть летальная реакция иммунной системы.

— Почти каждый человек с тяжелой формой Covid-19 страдает сепсисом. И большинство методов лечения тяжелой формы коронавируса на самом деле нацелены на реакцию иммунной системы, а не на Covid, — сказал специалист по пульмонологии и реанимации в Медицинском центре Университета Питтсбурга Ян Барбаш.

Минздрав разрешит выписывать пациентов с Covid-19, которые нуждаются в кислородной поддержке, под наблюдение семейных врачей.

Источник: The Philadelphia Inquirer