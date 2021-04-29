Ученые из США обеспокоены тем, что многие американцы пропустили вторую дозу прививки от Covid-19. Ведь надежную защиту можно получить только после двух доз вакцины.

— Если это не донести до людей, то пандемия коронавируса может затянуться на долгое время, — сказала Джиллиан Гольдфарб, доцент кафедры биологической и экологической инженерии Колледжа сельского хозяйства и наук о жизни (CALS).

По данным Центра контроля и профилактики заболеваний США (CDC), почти 5 миллионов американцев, получивших первую дозу вакцины Moderna или Pfizer-BioNTech (8% от всех вакцинированных) пропустили назначенную вторую дозу.

Согласно проведенному в США исследованию, многие американцы сомневаются, как в необходимости второго укола вакцины, так и в соблюдении мер предосторожности (ношение маски) после первого сеанса прививки.

По мнению исследователей, преодолеть общественное замешательство и неуверенность в важности вторых доз и постоянных мерах предосторожности помогут “более подробные контекстуальные объяснения вакцинированным” о том, как полноценное, двухэтапное вакцинирование поможет скорее вернутся к нормальной жизни.

Вакцинация в Украине

Каждый день десятки тысяч украинцев получают первую дозы вакцины против Covid-19. 29 апреля вакцинировалось рекордное число людей. Статистика в этом плане звучит оптимистично. Но крайне важно понимать, что эффект борьбы с коронавирусной инфекцией во многом зависит от того, все ли наши соотечественники, получившие первую дозу, придут в назначенное время за второй.