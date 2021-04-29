Вопрос соблюдать масочный режим, находясь на открытом воздухе или нет, сегодня – один из самых спорных. Авторитетное издание British Medical Journal (BMJ) предоставило слово по этому поводу известным ученым и исследователям.

Так, профессор Калифорнийского университета (Сан-Франциско) Бабак Джавид согласился с тем, что риск передачи коронавируса в помещении гораздо выше, нежели вне его. Но вместе с тем, он не склонен поддерживать требования обязательно закрывать рот и нос, если речь идет об одинокой прогулке или в компании близких членов семьи.

Другой вопрос, многолюдные собрания на открытых пространствах. В этом случае масочный режим, как и необходимость соблюдения дистанцию, должны быть четко регламентированы. В качестве антипримера эксперт привел недавнее мотоциклетное ралли Стерджис в Южной Дакоте, после которого было зафиксировано рекордное “сверхраспространение” коронавируса.

А вот доктор Муге Чевик из университета Сент-Эндрюс призывает сосредоточить усилия на поддержание масочного режима именно в помещениях. Поскольку риск заражения на открытом воздухе весьма незначительно влияет на общий уровень инфицирования.

Доктор высказал мнение о том, что ношение маски на свежем воздухе должно иметь исключительно добровольный, а не принудительный характер. В противном случае, по словам Муге Чевика, люди будут с большой неохотой выходить на улицу, что еще больше усугубит социальную отчужденность и изоляцию.

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В конце концов, по мнению ученого, требование носить маски везде и повсеместно чревато социальной дискриминацией. В том плане, что богатые люди могут позволить себе личное авто, в котором могут находится без маски.

И поехать на этом авто за город, чтобы насладиться там свежим воздухом. Малообеспеченные же категории населения, особенно из густонаселенных районов обитания, не могут себе позволить даже элементарного занятия физическими упражнениями на воздухе и без маски.

С точкой зрения доктора из Сент-Эндрюса решительно не согласилась редактор журнала BMJ. В своем итоговом комментарии к статье она написала так:

— Ношение маски не означает, что вы слабы или трусливы, — пишет редактор. — Это способ защитить уязвимых людей вокруг вас. Да, я вакцинирована, но ношу маску и в помещении, и вне его в знак солидарности с теми, кто все еще уязвим.

А какая точка зрения близка вам?

А между тем, Фактам ICTV cтало известно, когда вакцина против коронавируса появится в Европе.

Источник: The BMG