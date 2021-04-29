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Факты / Lifestyle
Лариса Божко |

Диета при обострении гастрита — рекомендации врача

овощи, веганство

После  праздничных застолий увеличивается количество пациентов у гастроэнтерологов. Ну не могут люди контролировать себя, видя пышно накрытый стол, и едят все подряд.

О том, к чему может привести переедание, употребление вредных продуктов, консервов и жареного Фактам ICTV рассказала гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Элеонора Саркисова.

Обычно люди, имеющие проблемы с желудочно-кишечным трактом, стараются следить за питанием. Но в праздники кто-то не выдерживает и позволяет себе съесть что-то лишнее или запрещенное.

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И вот на следующий день он может ощутить симптомы обострения гастрита: боль в верхней части живота, которая не проходит в течение дня, тошноту, тяжесть. Иногда возникает рвота.

— Чтобы предупредить обострение болезни, я рекомендую контролировать свой рацион даже во время праздников, — советует гастроэнтеролог. – Это позволит сохранить здоровье и получить удовольствие от веселья. Если же не удержались и спрыгнули с диеты, получили обострение, идите к врачу.

Что запрещено есть при гастрите

Чтобы не возникало обострение, нужно помнить, чего нельзя есть:

  • жареное мясо и рыба
  • мясные бульоны
  • острые блюда
  • копчености
  • сваренные вкрутую яйца
  • консервы, соленья
  • горячие блюда
  • свежие фрукты и овощи с грубой кожурой
  • кондитерские изделия
  • фаст-фуд
  • свежий хлеб и выпечка
  • газировка любая.

Не пейте болеутоляющие лекарства, потому что смазывается картина, а доктору нужно знать, где и как болит, чтобы поставить точный диагноз. Нужно пройти ряд обследований (гастроскопия, УЗИ брюшной полости), сдать анализ крови. Только после этого назначается лечение,  медикаменты и диета.

Что можно есть при гастрите с пониженной кислотностью:

  • жидкие каши
  • овощные пюре
  • супы
  • яйца всмятку
  • творог
  • отварное нежирное мясо
  • паровые котлеты.

Нельзя пить молоко, оно еще больше понижает кислотность.

При гастрите с повышенной кислотностью можно есть:

  • отварное мясо птицы, рыба
  • нежирное молоко
  • белые сухари
  • вареные яйца

Можно ли кофе

Лучше от кофе отказаться, потому что он раздражает желудок и повышает кислотность. Если не хотите отказываться от любимого напитка, то попробуйте придерживаться некоторых правил.

  • Не пить кофе натощак
  • Кофе не должен быть слишком холодным или очень горячим.
  • Кофе должен быть некрепким
  • Выпивать не более двух чашек в день.
  • При обострении кофе исключить.

Примерное меню для тех, кто страдает гастритом

Понедельник

  • Первый завтрак: котлеты паровые рыбные, каша гречневая молочная протертая, чай с сахаром и лимоном.
  • Второй завтрак: пюре яблочное.
  • Обед: суп рисовый, хорошо разваренный, запеканка картофельная с отварным протертым мясом, компот из сухофруктов протертый.
  • Полдник: чай с сахаром, зефир.
  • Ужин: биточки мясные, протертое спелое яблоко, чай с сахаром, черствый белый хлеб с маслом.
  • На ночь: кисель.

Вторник

  • Первый завтрак: пудинг творожный, каша гречневая протертая, чай с молоком.
  • Второй завтрак: печеное яблоко или спелые помидоры.
  • Обед: суп из домашней лапши, курица отварная, каша рисовая сладкая протертая, компот из сухофруктов протертый.
  • Полдник: сок фруктовый, разведенный наполовину кипяченой водой, вафли.
  • Ужин: рыба заливная, сок из разных овощей, черствая булка, масло, чай.
  • На ночь: кефир (при хорошей переносимости).

Среда

  • Первый завтрак: котлеты мясные паровые, пюре картофельное, каша рисовая сладкая протертая на молоке, чай с сахаром и лимоном.
  • Второй завтрак: творог протертый с молоком и сахаром.
  • Обед: суп с протертым мясом, суфле мясное паровое, компот яблочный протертый.
  • Полдник: чай с сухариками.
  • Ужин: пудинг из гречневой крупы с творогом протертый, чай с сахаром.
  • На ночь: кисель.

Четверг

  • Первый завтрак: паштет из сельди, пюре картофельное, кофе с молоком.
  • Второй завтрак: спелые ягоды или стакан морковного сока, сухарь.
  • Обед: суп из сборных мелко нашинкованных овощей на овощном бульоне, рагу из мяса с овощами, компот яблочный протертый.
  • Полдник: чай с сахаром, ватрушка с творогом.
  • Ужин: тефтели мясные паровые, пудинг манный со сладкой подливой, чай с сахаром.
  • На ночь: кисель или кефир.

Пятница

  • Первый завтрак: сырок творожный домашнего приготовления с сахаром, чай с сахаром и черствой булкой с маслом.
  • Второй завтрак: печеное яблоко.
  • Обед: суп с протертым мясом, бефстроганов из отварного мяса, вермишель отварная, желе фруктовое.
  • Полдник: сок фруктовый, наполовину разведенный кипяченой водой, сухарик.
  • Ужин: котлеты рыбные паровые, пюре картофельное, чай с сахаром.
  • На ночь: кисель.

Суббота

  • Первый завтрак: суфле творожное, каша манная молочная, чай с сахаром (при хорошей переносимости – чай с молоком).
  • Второй завтрак: печеное яблоко.
  • Обед: бульон с фрикадельками, суфле рыбное паровое, пюре картофельное, желе из фруктового сока.
  • Полдник: отвар шиповника с сахаром, сухарики.
  • Ужин: котлеты мясные паровые, каша рисовая протертая, чай с сахаром и лимоном.
  • На ночь: кисель.

Воскресенье

  • Первый завтрак: яйца всмятку – 2 штуки, каша овсяная молочная протертая, чай с молоком.
  • Второй завтрак: творог протертый с молоком и сахаром.
  • Обед: бульон с вермишелью, отбивные из телятины, жареные без жира, шпинат, картофельное пюре, мусс яблочный.
  • Полдник: отвар шиповника с сахаром, сухарики.
  • Ужин: рулет мясной, фаршированный паровым омлетом, капуста цветная отварная, запеченная в сметане, чай с сахаром.
  • На ночь: кисель.

Напомним, ранее Факты ICTV писали о молочных продуктах. О их пользе и вреде читайте в нашем материале.

Фото: Pixabay

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