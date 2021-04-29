После праздничных застолий увеличивается количество пациентов у гастроэнтерологов. Ну не могут люди контролировать себя, видя пышно накрытый стол, и едят все подряд.
О том, к чему может привести переедание, употребление вредных продуктов, консервов и жареного Фактам ICTV рассказала гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Элеонора Саркисова.
Обычно люди, имеющие проблемы с желудочно-кишечным трактом, стараются следить за питанием. Но в праздники кто-то не выдерживает и позволяет себе съесть что-то лишнее или запрещенное.
И вот на следующий день он может ощутить симптомы обострения гастрита: боль в верхней части живота, которая не проходит в течение дня, тошноту, тяжесть. Иногда возникает рвота.
— Чтобы предупредить обострение болезни, я рекомендую контролировать свой рацион даже во время праздников, — советует гастроэнтеролог. – Это позволит сохранить здоровье и получить удовольствие от веселья. Если же не удержались и спрыгнули с диеты, получили обострение, идите к врачу.
Что запрещено есть при гастрите
Чтобы не возникало обострение, нужно помнить, чего нельзя есть:
- жареное мясо и рыба
- мясные бульоны
- острые блюда
- копчености
- сваренные вкрутую яйца
- консервы, соленья
- горячие блюда
- свежие фрукты и овощи с грубой кожурой
- кондитерские изделия
- фаст-фуд
- свежий хлеб и выпечка
- газировка любая.
Не пейте болеутоляющие лекарства, потому что смазывается картина, а доктору нужно знать, где и как болит, чтобы поставить точный диагноз. Нужно пройти ряд обследований (гастроскопия, УЗИ брюшной полости), сдать анализ крови. Только после этого назначается лечение, медикаменты и диета.
Что можно есть при гастрите с пониженной кислотностью:
- жидкие каши
- овощные пюре
- супы
- яйца всмятку
- творог
- отварное нежирное мясо
- паровые котлеты.
Нельзя пить молоко, оно еще больше понижает кислотность.
При гастрите с повышенной кислотностью можно есть:
- отварное мясо птицы, рыба
- нежирное молоко
- белые сухари
- вареные яйца
Можно ли кофе
Лучше от кофе отказаться, потому что он раздражает желудок и повышает кислотность. Если не хотите отказываться от любимого напитка, то попробуйте придерживаться некоторых правил.
- Не пить кофе натощак
- Кофе не должен быть слишком холодным или очень горячим.
- Кофе должен быть некрепким
- Выпивать не более двух чашек в день.
- При обострении кофе исключить.
Примерное меню для тех, кто страдает гастритом
Понедельник
- Первый завтрак: котлеты паровые рыбные, каша гречневая молочная протертая, чай с сахаром и лимоном.
- Второй завтрак: пюре яблочное.
- Обед: суп рисовый, хорошо разваренный, запеканка картофельная с отварным протертым мясом, компот из сухофруктов протертый.
- Полдник: чай с сахаром, зефир.
- Ужин: биточки мясные, протертое спелое яблоко, чай с сахаром, черствый белый хлеб с маслом.
- На ночь: кисель.
Вторник
- Первый завтрак: пудинг творожный, каша гречневая протертая, чай с молоком.
- Второй завтрак: печеное яблоко или спелые помидоры.
- Обед: суп из домашней лапши, курица отварная, каша рисовая сладкая протертая, компот из сухофруктов протертый.
- Полдник: сок фруктовый, разведенный наполовину кипяченой водой, вафли.
- Ужин: рыба заливная, сок из разных овощей, черствая булка, масло, чай.
- На ночь: кефир (при хорошей переносимости).
Среда
- Первый завтрак: котлеты мясные паровые, пюре картофельное, каша рисовая сладкая протертая на молоке, чай с сахаром и лимоном.
- Второй завтрак: творог протертый с молоком и сахаром.
- Обед: суп с протертым мясом, суфле мясное паровое, компот яблочный протертый.
- Полдник: чай с сухариками.
- Ужин: пудинг из гречневой крупы с творогом протертый, чай с сахаром.
- На ночь: кисель.
Четверг
- Первый завтрак: паштет из сельди, пюре картофельное, кофе с молоком.
- Второй завтрак: спелые ягоды или стакан морковного сока, сухарь.
- Обед: суп из сборных мелко нашинкованных овощей на овощном бульоне, рагу из мяса с овощами, компот яблочный протертый.
- Полдник: чай с сахаром, ватрушка с творогом.
- Ужин: тефтели мясные паровые, пудинг манный со сладкой подливой, чай с сахаром.
- На ночь: кисель или кефир.
Пятница
- Первый завтрак: сырок творожный домашнего приготовления с сахаром, чай с сахаром и черствой булкой с маслом.
- Второй завтрак: печеное яблоко.
- Обед: суп с протертым мясом, бефстроганов из отварного мяса, вермишель отварная, желе фруктовое.
- Полдник: сок фруктовый, наполовину разведенный кипяченой водой, сухарик.
- Ужин: котлеты рыбные паровые, пюре картофельное, чай с сахаром.
- На ночь: кисель.
Суббота
- Первый завтрак: суфле творожное, каша манная молочная, чай с сахаром (при хорошей переносимости – чай с молоком).
- Второй завтрак: печеное яблоко.
- Обед: бульон с фрикадельками, суфле рыбное паровое, пюре картофельное, желе из фруктового сока.
- Полдник: отвар шиповника с сахаром, сухарики.
- Ужин: котлеты мясные паровые, каша рисовая протертая, чай с сахаром и лимоном.
- На ночь: кисель.
Воскресенье
- Первый завтрак: яйца всмятку – 2 штуки, каша овсяная молочная протертая, чай с молоком.
- Второй завтрак: творог протертый с молоком и сахаром.
- Обед: бульон с вермишелью, отбивные из телятины, жареные без жира, шпинат, картофельное пюре, мусс яблочный.
- Полдник: отвар шиповника с сахаром, сухарики.
- Ужин: рулет мясной, фаршированный паровым омлетом, капуста цветная отварная, запеченная в сметане, чай с сахаром.
- На ночь: кисель.
Напомним, ранее Факты ICTV писали о молочных продуктах. О их пользе и вреде читайте в нашем материале.