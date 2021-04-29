После праздничных застолий увеличивается количество пациентов у гастроэнтерологов. Ну не могут люди контролировать себя, видя пышно накрытый стол, и едят все подряд.

О том, к чему может привести переедание, употребление вредных продуктов, консервов и жареного Фактам ICTV рассказала гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Элеонора Саркисова.

Обычно люди, имеющие проблемы с желудочно-кишечным трактом, стараются следить за питанием. Но в праздники кто-то не выдерживает и позволяет себе съесть что-то лишнее или запрещенное.

И вот на следующий день он может ощутить симптомы обострения гастрита: боль в верхней части живота, которая не проходит в течение дня, тошноту, тяжесть. Иногда возникает рвота.

— Чтобы предупредить обострение болезни, я рекомендую контролировать свой рацион даже во время праздников, — советует гастроэнтеролог. – Это позволит сохранить здоровье и получить удовольствие от веселья. Если же не удержались и спрыгнули с диеты, получили обострение, идите к врачу.

Что запрещено есть при гастрите

Чтобы не возникало обострение, нужно помнить, чего нельзя есть:

жареное мясо и рыба

мясные бульоны

острые блюда

копчености

сваренные вкрутую яйца

консервы, соленья

горячие блюда

свежие фрукты и овощи с грубой кожурой

кондитерские изделия

фаст-фуд

свежий хлеб и выпечка

газировка любая.

Не пейте болеутоляющие лекарства, потому что смазывается картина, а доктору нужно знать, где и как болит, чтобы поставить точный диагноз. Нужно пройти ряд обследований (гастроскопия, УЗИ брюшной полости), сдать анализ крови. Только после этого назначается лечение, медикаменты и диета.

Что можно есть при гастрите с пониженной кислотностью:

жидкие каши

овощные пюре

супы

яйца всмятку

творог

отварное нежирное мясо

паровые котлеты.

Нельзя пить молоко, оно еще больше понижает кислотность.

При гастрите с повышенной кислотностью можно есть:

отварное мясо птицы, рыба

нежирное молоко

белые сухари

вареные яйца

Можно ли кофе

Лучше от кофе отказаться, потому что он раздражает желудок и повышает кислотность. Если не хотите отказываться от любимого напитка, то попробуйте придерживаться некоторых правил.

Не пить кофе натощак

Кофе не должен быть слишком холодным или очень горячим.

Кофе должен быть некрепким

Выпивать не более двух чашек в день.

При обострении кофе исключить.

Примерное меню для тех, кто страдает гастритом

Понедельник

Первый завтрак: котлеты паровые рыбные, каша гречневая молочная протертая, чай с сахаром и лимоном.

котлеты паровые рыбные, каша гречневая молочная протертая, чай с сахаром и лимоном. Второй завтрак: пюре яблочное.

пюре яблочное. Обед: суп рисовый, хорошо разваренный, запеканка картофельная с отварным протертым мясом, компот из сухофруктов протертый.

суп рисовый, хорошо разваренный, запеканка картофельная с отварным протертым мясом, компот из сухофруктов протертый. Полдник: чай с сахаром, зефир.

чай с сахаром, зефир. Ужин: биточки мясные, протертое спелое яблоко, чай с сахаром, черствый белый хлеб с маслом.

биточки мясные, протертое спелое яблоко, чай с сахаром, черствый белый хлеб с маслом. На ночь: кисель.

Вторник

Первый завтрак: пудинг творожный, каша гречневая протертая, чай с молоком.

пудинг творожный, каша гречневая протертая, чай с молоком. Второй завтрак: печеное яблоко или спелые помидоры.

печеное яблоко или спелые помидоры. Обед: суп из домашней лапши, курица отварная, каша рисовая сладкая протертая, компот из сухофруктов протертый.

суп из домашней лапши, курица отварная, каша рисовая сладкая протертая, компот из сухофруктов протертый. Полдник: сок фруктовый, разведенный наполовину кипяченой водой, вафли.

сок фруктовый, разведенный наполовину кипяченой водой, вафли. Ужин: рыба заливная, сок из разных овощей, черствая булка, масло, чай.

рыба заливная, сок из разных овощей, черствая булка, масло, чай. На ночь: кефир (при хорошей переносимости).

Среда

Первый завтрак: котлеты мясные паровые, пюре картофельное, каша рисовая сладкая протертая на молоке, чай с сахаром и лимоном.

котлеты мясные паровые, пюре картофельное, каша рисовая сладкая протертая на молоке, чай с сахаром и лимоном. Второй завтрак: творог протертый с молоком и сахаром.

творог протертый с молоком и сахаром. Обед: суп с протертым мясом, суфле мясное паровое, компот яблочный протертый.

суп с протертым мясом, суфле мясное паровое, компот яблочный протертый. Полдник: чай с сухариками.

чай с сухариками. Ужин: пудинг из гречневой крупы с творогом протертый, чай с сахаром.

пудинг из гречневой крупы с творогом протертый, чай с сахаром. На ночь: кисель.

Четверг

Первый завтрак: паштет из сельди, пюре картофельное, кофе с молоком.

паштет из сельди, пюре картофельное, кофе с молоком. Второй завтрак: спелые ягоды или стакан морковного сока, сухарь.

спелые ягоды или стакан морковного сока, сухарь. Обед: суп из сборных мелко нашинкованных овощей на овощном бульоне, рагу из мяса с овощами, компот яблочный протертый.

суп из сборных мелко нашинкованных овощей на овощном бульоне, рагу из мяса с овощами, компот яблочный протертый. Полдник: чай с сахаром, ватрушка с творогом.

чай с сахаром, ватрушка с творогом. Ужин: тефтели мясные паровые, пудинг манный со сладкой подливой, чай с сахаром.

На ночь: кисель или кефир.

Пятница

Первый завтрак: сырок творожный домашнего приготовления с сахаром, чай с сахаром и черствой булкой с маслом.

сырок творожный домашнего приготовления с сахаром, чай с сахаром и черствой булкой с маслом. Второй завтрак: печеное яблоко.

печеное яблоко. Обед: суп с протертым мясом, бефстроганов из отварного мяса, вермишель отварная, желе фруктовое.

суп с протертым мясом, бефстроганов из отварного мяса, вермишель отварная, желе фруктовое. Полдник: сок фруктовый, наполовину разведенный кипяченой водой, сухарик.

сок фруктовый, наполовину разведенный кипяченой водой, сухарик. Ужин: котлеты рыбные паровые, пюре картофельное, чай с сахаром.

котлеты рыбные паровые, пюре картофельное, чай с сахаром. На ночь: кисель.

Суббота

Первый завтрак: суфле творожное, каша манная молочная, чай с сахаром (при хорошей переносимости – чай с молоком).

суфле творожное, каша манная молочная, чай с сахаром (при хорошей переносимости – чай с молоком). Второй завтрак: печеное яблоко.

печеное яблоко. Обед: бульон с фрикадельками, суфле рыбное паровое, пюре картофельное, желе из фруктового сока.

бульон с фрикадельками, суфле рыбное паровое, пюре картофельное, желе из фруктового сока. Полдник: отвар шиповника с сахаром, сухарики.

отвар шиповника с сахаром, сухарики. Ужин: котлеты мясные паровые, каша рисовая протертая, чай с сахаром и лимоном.

котлеты мясные паровые, каша рисовая протертая, чай с сахаром и лимоном. На ночь: кисель.

Воскресенье

Первый завтрак: яйца всмятку – 2 штуки, каша овсяная молочная протертая, чай с молоком.

яйца всмятку – 2 штуки, каша овсяная молочная протертая, чай с молоком. Второй завтрак: творог протертый с молоком и сахаром.

творог протертый с молоком и сахаром. Обед: бульон с вермишелью, отбивные из телятины, жареные без жира, шпинат, картофельное пюре, мусс яблочный.

бульон с вермишелью, отбивные из телятины, жареные без жира, шпинат, картофельное пюре, мусс яблочный. Полдник: отвар шиповника с сахаром, сухарики.

отвар шиповника с сахаром, сухарики. Ужин: рулет мясной, фаршированный паровым омлетом, капуста цветная отварная, запеченная в сметане, чай с сахаром.

рулет мясной, фаршированный паровым омлетом, капуста цветная отварная, запеченная в сметане, чай с сахаром. На ночь: кисель.

Напомним, ранее Факты ICTV писали о молочных продуктах. О их пользе и вреде читайте в нашем материале.