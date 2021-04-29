Для тех, кто планирует поехать в Доминиканскую Республику, изменены правила.

Туристам не нужно вакцинироваться от коронавируса для того, чтобы получить разрешение на въезд, а также им не нужно предоставлять отрицательный результат ПЦР-теста по прибытии или находиться на карантине.

В аэропортах будут проводить дыхательный тест для прибывших пассажиров, а также проведут его для тех, у кого выявлены симптомы вируса. Туристы с симптомами коронавирусной инфекции будут помещены на карантин, как и каждый, у кого будет положительный тест на Covid-19.

Посетители Доминиканской Республики должны заранее заполнить электронную форму въезда и выезда, которая включает в себя показания под присягой о состоянии здоровья, таможенную декларацию и международные формы посадки/высадки.

Туристам важно помнить, что до 16 мая действует комендантский час с понедельника по пятницу с 22.00 до 5.00 и в субботу и воскресенье с 21.00 до 5.00.

Между вечерним комендантским часом и полуночью организован бесплатный проезд, чтобы туристы могли вернуться в отели. Туристы могут перемещаться по территории своего курортного отеля и после комендантского часа, но они должны оставаться на территории в течение этого времени.

Европарламент 29 апреля принял позицию относительно европейского сертификата вакцинации от коронавируса. Он не будет проездным документом.

Источник: Lonely Planet