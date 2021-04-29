Есть все предпосылки для того, что вакцина против Covid-19 для детей от 12 до 15 лет, разработанная BioNTech совместно с Pfizer, появится в Европе уже в июне 2021 года. Об этом заявил генеральный директор немецкой компании BioNTech Угур Шахин.

По его словам, уже подана заявка на одобрение вакцины для ее применения в США. А в начале мая аналогичная заявка будет предложена на рассмотрение Европейскому агентству по лекарственным средствам.

Отметим, что вакцина Pfizer/BioNTech для потребителей в возрастной категории 16+ уже получила “добро” в Соединенных Штатах и странах Евросоюза.

На повестке дня – актуальнейшая проблема отсутствия детской вакцины, без которой невозможно существенно продвинутся на пути к достижению коллективного иммунитета с последующим прекращением эпидемии.

Сообщается также, что Covid-вакцина для детей от 12 до 15 лет прошла убедительно успешные испытания, показав хорошую переносимость и 100% защиту от заражения коронавирусом.

В настоящее время обе компании находятся на стадии тестирования вакцины для новорожденных и детей в возрасте от шести месяцев до пяти лет.

А между тем, Фактам ICTV стало известно, какими вакцинами против коронавируса будут прививать украинцев в возрасте 60+.