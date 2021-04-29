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Факты / Lifestyle
Анастасія Рогожінська |

В Киеве 940 новых заражений коронавирусом

дівчина у масці

По состоянию на утро 29 апреля коронавирус в Киеве обнаружили еще у 940 человек. Госпитализация понадобилась 86 киевлянам.

Всего в столице подтвердили 194 630 случаев заболевания.

За последние сутки от коронавируса умерли 30 киевлян, в общем зафиксировано уже 4 567 летальных случаев.

В то же время преодолели Covid-19 за прошедший день 784 пациентов. Всего выздоровели уже 122,8 тыс. киевлян.

Заболели:

  • 548 женщин в возрасте от 18 до 92 лет;
  • 355 мужчин в возрасте от 18 до 94 лет;
  • 22 девочки от 25 дней до 17 лет и 15 мальчиков от 7 месяцев до 17 лет.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком (180), Соломенском (154) и Шевченковском (142) районах.

Коронавирус в Киеве: статистика по районам (ОНЛАЙН)

Симптомы коронавируса

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.

Симптоми коронавірусу - що робити

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:

  • регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;
  • соблюдать дистанцию в людных местах;
  • не трогать лицо руками;
  • соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);
  • обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появлении других симптомов.

Фото: Depositphotos

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