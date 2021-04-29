Минздрав разрешит выписывать пациентов с Covid-19, которые нуждаются в кислородной поддержке, под наблюдение семейных врачей.

Об этом на брифинге заявила замминистра здравоохранения Ирина Садовьяк.

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Выписка кислородозависимых пациентов из стационара разрешается при следующих условиях:

SpO2 (насыщение крови кислородом) больше или равен 94% при дыхании пациентом кислородом низкого потока 3-5 л/мин;

наличие у семейного врача кислородного концентратора, который обеспечивает поток кислорода до 8 л.

Садовьяк сообщила, что Минздрав внесет изменения в стандарт предоставления медпомощи при коронавирусной инфекции. В частности, по стационарному лечению пациентов с Covid-19.

— Изменения вносятся относительно выписки пациентов из стационара, когда они не нуждаются в стационарном лечении, но нуждаются в кислородной поддержке, — сказала она.

Садовьяк пояснила, что решение о выписке такого пациента принимает лечащий врач на основании уменьшения клинических признаков заболевания с устойчивой тенденцией к нормализации лабораторных показателей.

Исследователи работают над созданием тестов, которые можно провести с использованием образца крови, для определения длительности действия вакцины от Covid-19.