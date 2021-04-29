Pfizer планирует выпустить таблетки от коронавируса: гендиректор назвал дату

Фармацевтическая компания Pfizer планирует разработать собственные таблетки от коронавируса до конца 2021 года.

Об этом в интервью заявил генеральный директор компании Альберт Була.

Эксперты Pfizer прогнозируют, что таблетки от коронавируса будут действовать и против новых штаммов Covid-19.

— Сейчас мы активно работаем над препаратом, а к лету рассчитываем поделиться хорошими новостями, — рассказал гендиректор Альберт Была.

Таким образом, американская компания Pfizer выпускать сразу два варианта лечения коронавируса:

Инъекционный. Пероральный (прием таблеток).

Главной особенностью будущих таблеток от коронавируса являются ингибиторы протеазы. Это часть класса лекарств, которые применяются для лечения ВИЧ и гепатита C.

Планируется, что препарат будут отпускать в аптеках по рецепту, однако само лечение может проходить без лишних посещений врача.

По словам гендиректора Pfizer, сейчас идут клинические испытания таблеток на ранних стадиях.