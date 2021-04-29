В мире по состоянию на 29 апреля зафиксировали 150,2 млн случаев коронавируса, а за сутки подтвердили 887 тыс. В то же время ситуация с распространением заболевания в Украине также не улучшается. В стране циркулируют новые штаммы Covid-19, которые негативно влияют на эпидемиологическую ситуацию.

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Коронавирус в Украине

За прошлые сутки в Украине коронавирусом заболели 11 627 человек, что является самым высоким показателем за последние пять дней. В то же время за сутки выписаны 18 442 человека. Также зафиксировали 387 новых летальных случаев.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1 203), Днепропетровской (1 021), г. Киев (940), Донецкой (809) и Львовской (667) областях.

Эпидемиолог Наталия Виноград заявила, что Украина еще не вышла из третьей волны пандемии коронавируса. Предыдущая вспышка заболеваемости, по словам эксперта, связана с циркуляцией новых более заразных штаммов вируса. Эксперт считает, что ослабление карантина на пасхальные праздники приведет к увеличению количества инфицированных.

Вакцинация в Украине

28 апреля первую дозу вакцины против коронавируса получили 70 469 человек, один человек вакцинировался второй дозой препарата. Это наибольшее количество прививок за сутки с начала прививочной кампании против SARS-CoV-2 в Украине.

Больше всего прививок сделали в Киеве (7 736), Харьковской (6 234), Днепропетровской (5 791) , Киевской (5 685) и Полтавской (5 640) областях.

Всего с начала прививочной кампании от Covid-19 привито 629 184 человека.

Коронавирус в мире

Лидерами по стремительности распространения коронавируса являются США (32,9 млн), Индия (18,3 млн), Бразилия (14,5 млн) Франция (5,5 млн) и Российская Федерация (4,7 млн). Украина (2 млн) остается на 16 месте среди стран мира по распространению Covid-19.

В Израиле сообщили о первых случаях заражения индийским штаммом Covid-19. Три человека, из 40 подтвержденных случаев, заразились именно в Израиле. Они были инфицированы от тех людей, которые вернулись в страну из-за рубежа.

В ВОЗ заявили, что пандемия коронавируса не закончилась, а наоборот, ускорила темпы распространения. Эксперты убеждены, что ее можно преодолеть только при сочетании быстрого и справедливого доступа к вакцинам и эффективных профилактических мероприятий.

Правительство Ирландии в мае планирует открыть все магазины розничной торговли, восстановить бытовые услуги и нежилое строительство, гостиницы, рестораны и бары откроются несколько позже.

В Австралии расследуют возможные связи между двумя случаями смерти и вакциной против Covid-19. 71-летний мужчина с несколькими основными заболеваниями умер через несколько дней после прививки вакциной AstraZeneca. А 55-летний мужчина умер через восемь дней после вакцинации, однако каким именно препаратом — не указывается.

Из-за сложной ситуации в Индии с распространением коронавируса, США предоставят стране помощь в размере $100 млн. На следующей неделе в эту страну начнут прибывать самолеты с правительственной помощью США. 28 апреля в Индии обнаружили 379 тыс. новых случаев инфицирования.

Карантин в Украине

По состоянию на 29 апреля 2021 года в девяти областях Украины и Киеве установлено красный уровень эпидемической опасности.

В то же время в оранжевую зону входит Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Кировоградская, Луганская, Ровенская, Тернопольская и Черкасская области.

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