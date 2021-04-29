США призывают своих граждан покинуть территорию Индии в связи со стремительным распространением коронавирусной инфекции.

Граждане США могут воспользоваться всеми доступными вариантами, чтобы выехать из страны.

Ежедневно курсируют 14 прямых рейсов между Индией и США.

По данным Центров США по контролю и профилактике заболеваний, любой, кто возвращается в США из-за границы, должен пройти тест на Covid-19 через 3-5 дней после поездки. А те, кто не были вакцинирован от коронавируса, должны оставаться дома и находиться на карантине в течение недели.

В лабораториях Министерства здравоохранения Израиля сообщили о первых случаях заражения индийским штаммом Covid-19.