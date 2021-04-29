PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Lifestyle
Ганна Ліщук |

США призывают своих граждан немедленно выехать из Индии

США призывают своих граждан немедленно выехать из Индии

США призывают своих граждан покинуть территорию Индии в связи со стремительным распространением коронавирусной инфекции.

Граждане США могут воспользоваться всеми доступными вариантами, чтобы выехать из страны.

Ежедневно курсируют 14 прямых рейсов между Индией и США.

Читайте
Индия просит армию помочь в борьбе с Covid-19

По данным Центров США по контролю и профилактике заболеваний, любой, кто возвращается в США из-за границы, должен пройти тест на Covid-19 через 3-5 дней после поездки. А те, кто не были вакцинирован от коронавируса, должны оставаться дома и находиться на карантине в течение недели.

В лабораториях Министерства здравоохранения Израиля сообщили о первых случаях заражения индийским штаммом Covid-19.

Источник: Bloomberg

Фото: Pixabay

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка