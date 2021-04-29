В США выпустят комаров, которые не кусают людей и животных

Вскоре на американских островах Флорида-Кис планируют выпустить генетически модифицированных личинок комаров. Это самцы насекомых, которые не кусают животных и людей.

Такие комары будут спариваться с самками насекомых местных видов.

Соответствующий эксперимент проходит в рамках программы по сдерживанию распространения таких болезней, как лихорадка денге, вирус Зика и желтая лихорадка.

Комаров планируют выпускать в течение трех недель в шести местах. Общее количество личинок составит около сотни миллионов.

Эти насекомые относятся к инвазивному виду желтолихорадочных комаров. У них есть особый ген, который не дает потомству дожить до взрослого возраста. Поэтому таким образом можно будет взять под контроль распространение насекомых, которые переносят болезни.

Желтолихорадочные комары составляют всего 4% популяции всех комаров на островах Флорида-Кис. Но именно они распространяют опасные вирусы среди людей и могут передавать смертельные заболевания животным.

Приходится искать новые пути для борьбы с насекомыми, так как они уже стали устойчивыми к традиционным методам.

В США с 2010 по 2020 года зарегистрировали более 7,3 тыс. случаев заболевания лихорадкой денге. А летом 2016 года 29 жителей штата Флорида подхватили вирус Зика.

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Всемирный день борьбы против малярии

Недавно, 25 апреля, в мире был Всемирный день борьбы против малярии.

В мае 2007 года этот день был установлен совместно с Всемирной ассамблеей по здравоохранению и Всемирной организацией здравоохранения.

Факты ICTV рассказали что такое малярия, ее симптомы и лечение.