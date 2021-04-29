Свиные отбивные, шашлык и котлеты могут быть опасны для здоровья.

Дэвид Джокерс, американский диетолог, утверждает, что употребление свинины может повлечь за собой довольно опасные последствия.

По словам диетолога, в мясе свиней много вирусов и паразитов, которые вызывают болезни желудка и кишечника.

Объясняет диетолог это тем, что свиньи всеядны. И едят они все без разбора.

— Свиньи, как известно, проявляют каннибалистическое поведение, поедая мертвые туши своих сородичей, а также потребляя пищевые отходы, насекомых и собственные фекалии, — говорит Дэвид Джокерс.

Из-за неразборчивости в пище организм хрюшек является резервуаром для вирусов и паразитов: вирус гепатита Е, вирус Менангле, ленточный червь Taenia solium (свиной цепень).

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Любители стейков с кровью рискуют также заболеть псевдотуберкулезом.

— Заболевание может спровоцировать стресс желудочно-кишечного тракта, сопровождающийся лихорадкой, что в некоторых случаях может привести к смертельной инфекции, — объясняет Джокерс.

Диетолог утверждает, что в жире и мясе свиней накапливаются токсины, которые поступают к ним с пищей.

Псевдотуберкулез — инфекционное заболевание, с симптомами интоксикации, поражением желудочно-кишечного тракта, печени, суставов, других органов и систем организма.