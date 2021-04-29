Украина может стать первой в Европе по смертности от Covid-19 — KSE

В течение следующих двух недель Украина может возглавить рейтинг европейских стран по уровню смертности от коронавируса.

Об этом сообщил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко во время брифинга 29 апреля.

— В мире ситуация с Covid-19 ухудшается по сравнению с предыдущей неделей. На предыдущей неделе мы говорили, что заболеваемость в мире уже превосходит предыдущий пик заболеваемости, и мы видим, что этот показатель продолжает расти, — отметил он.

По словам Ганиченка, Украина сейчас на втором месте по уровнем смертности от коронавируса среди стран Европы с населением более 10 млн человек (13,6 умерших за последние 14 дней на 100 тыс. населения).

Он добавил, что уровень смертности и заболеваемости в стране снижается.

— Мы ожидаем, что заболеваемость продолжит падать после Пасхальных праздников, но меньшими темпами. Результат воздействия праздников можно будет увидеть лишь в конце мая, — сказал он.

Также в KSE ожидают, что через неделю Хмельницкая, Харьковская и Сумская области могут остаться в красной зоне. В то же время Житомирская область на следующей неделе может выйти из красного уровня эпидопасности. Также ожидается выход Николаевской и Черниговской областей.

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Карантин в Украине

По состоянию на 29 апреля красный уровень эпидемической опасности установлен в городе Киев, Житомирской, Запорожской, Киевской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой и Черниговской области.

В то же время в оранжевой зоне — Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Кировоградская, Луганская, Ровенская, Тернопольская и Черкасская области.

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