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Факты / Lifestyle
Ольга Тетеріна |

Украинцев старше 60 лет будут вакцинировать препаратами AstraZeneca и Pfizer в мае

Вакцинація у Києві - КМДА - 2

В Украине вакциной AstraZeneca-SKBio и Pfizer в мае смогут вакцинироваться люди старше 60 лет и с сопутствующими заболеваниями.

Об этом сообщил исполнительный директор Центра экономической стратегии Глеб Вышлинский в интервью одному из изданий.

Министр здравоохранения Максим Степанов анонсировал, что Украина получит в мае почти 1 млн доз вакцины от компании Pfizer, которые используют для этой группы людей.

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Также людей в возрасте 65 лет и старше вакцинируют в мае вместе с теми, кто должен получить вторую прививку вакциной AstraZeneca-SKBio.

— Вакцину китайского производства CoronaVac, 500 тыс. доз которой должно поступить в ближайшие дни, не берем в счет, поскольку пока не было анонсировано, что ее будут использовать для людей этой возрастной категории, — отметил он.

Вышлинский считает, чтобы успеть до конца года провакцинировать хотя бы всех людей категории 65+, Украине нужно еще договориться о поставках около 12,5 млн доз вакцин. В то же время сейчас уже получили прививки почти 97 тыс. человек в возрасте 60-69 лет. И еще 52 тыс. людей в возрасте 70-79 лет.

Вакцинация в Украине

В Украине за сутки первую дозу вакцины против коронавируса получили 70 469 человек, один человек вакцинировался второй дозой препарата. Это наибольшее количество прививок за сутки с начала прививочной кампании против SARS-CoV-2 в Украине.

Больше прививок 28 апреля сделали в Киеве (7 736), Харьковской (6 234), Днепропетровской (5 791), Киевской (5 685) и Полтавской (5 640) областях.

Подробнее о вакцинации в Украине читайте на Фактах ICTV.

Фото: КГГА

Источник: Укринформ

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