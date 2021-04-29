В лабораториях Министерства здравоохранения Израиля сообщили о первых случаях заражения индийским штаммом Covid-19.

Так, 3 человека из 40 подтвержденных случаев, выявленных на данный момент, были инфицированы именно в Израиле. Предполагается, что они были инфицированы от тех людей, которые вернулись в Израиль из-за границы.

У 30 людей индийский штамм Covid-19 был диагностирован за последние дни.

Пока неизвестно, насколько эффективна от индийского штамма коронавируса та вакцина, которой были привиты израильтяне.

В израильских лабораториях продолжают делать тесты тем людям, которые возвращаются в страну из-за границы, так как есть опасность обнаружения новых штаммов Covid-19, в частности индийского.

Органы здравоохранения КНР таже зафиксировали индийский штамм Covid-19 в нескольких городах Китая.

По словам главного эпидемиолога Центра по контролю и профилактике заболеваний КНР У Цзунью, несмотря на появляющиеся с начала коронавирусной пандемии мутации этого вируса, власти КНР способны блокировать передачу различных штаммов вируса.

Исследователи работают над созданием тестов, которые можно провести с использованием образца крови, для определения длительности действия вакцины от Covid-19.

Источник: Israel National News, Интрефакс